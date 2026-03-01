İran, İsrail ile ABD'nin saldırılarına karşılık düzenlediği misilleme saldırısında Bahreyn'in başkenti Manama'yı hedef aldı.
İran'a ait kamikaze insansız hava aracı (İHA) El-Me'arid (Fuarlar) Caddesi üzerindeki bir binaya isabet etti. Yerel basında yer alan haberlere göre, bir İHA'nın binaya çarpmasının ardından olay yerinden duman yükseldiği belirtildi. Sosyal medyada paylaşılan videoda isabet alan binadan yoğun duman çıktığı görüldü ve çevredeki siren sesleri duyuldu.
Olayda can kaybı ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin resmi makamlardan henüz açıklama yapılmadı. Güvenlik güçleri ve ilgili ekiplerin bölgede inceleme başlattığı bildirildi.
Son Dakika › Dünya › İran'dan Bahreyn'in başkenti Manama'ya kamikaze İHA saldırısı - Son Dakika
