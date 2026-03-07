İran, Dubai Marina Kulesi'ni vurdu - Son Dakika
İran, Dubai Marina Kulesi'ni vurdu

İran, Dubai Marina Kulesi'ni vurdu
07.03.2026 21:18  Güncelleme: 21:27
İran, Dubai Marina Kulesi'ni vurdu
ABD ve İsrail saldırılarına karşı misillemelerini sürdüren İran, bir kez daha Birleşik Arap Emirlikleri'ni hedef aldı. Dubai Marina Kulesi'ne düzenlenen İHA saldırısı sonrası binada yangın çıkarken, BAE yetkilileri olayda yaralanan olmadığını açıkladı.

ABD ve İsrail'in başlattığı ortak saldırılara karşı İran, füze ve insansız hava araçları (İHA) ile ABD üslerinin bulunduğu Körfez ülkelerine yönelik misillemelerine devam ediyor.

GÖKDELENİ İHA İLE VURDULAR

İran'ın karşı saldırılarından nasibini alan ülkelerden biri de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE). Son olarak İran, Dubai kentinin gözde gökdelenlerinden Dubai Marina Kulesi'ni İHA ile hedef aldı. Bölgeden gelen görüntülerde, vurulan kuleden dumanların yükseldiği görüldü.

BAE: CAN KAYBI YOK

Öte yandan BAE Ulusal Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, hava savuma sistemlerinin müdahalesi sonucu kamikaze İHA'nın Dubai Marina Kulesi'nin dış yüzeyinde hasara yol açtığı ve herhangi bir can kaybı veya yaralanma bulunmadığı kaydedildi.

