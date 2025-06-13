İRAN'ın İsrail'e karşı 100'den fazla insansız hava aracı yönlendirdiği bildirildi.
İran'dan İsrail'in saldırılarına yanıt olarak 100'den fazla kamikaze insansız hava araçlarının gönderildiği duyuruldu.
İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son birkaç saat içinde İran insansız hava araçlarının (İHA) İsrail'e doğru ilerlediğini kaydetti. Adraee, İran'dan kalkan bu İHA'ların İsrail'e ulaşmadan durdurulması için operasyon başlattıklarını belirtti.
Son Dakika › Dünya › İran'dan İsrail'e 100'den Fazla İHA İhbarı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?