İran'dan İsrail'e 100'den Fazla İHA İhbarı

İRAN'ın İsrail'e karşı 100'den fazla insansız hava aracı yönlendirdiği bildirildi.

İran'dan İsrail'in saldırılarına yanıt olarak 100'den fazla kamikaze insansız hava araçlarının gönderildiği duyuruldu.

İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son birkaç saat içinde İran insansız hava araçlarının (İHA) İsrail'e doğru ilerlediğini kaydetti. Adraee, İran'dan kalkan bu İHA'ların İsrail'e ulaşmadan durdurulması için operasyon başlattıklarını belirtti.