İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Eğer Siyonist rejim ateşkesi ihlal etmezse, İran da ihlal etmeyecektir - Son Dakika
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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Eğer Siyonist rejim ateşkesi ihlal etmezse, İran da ihlal etmeyecektir

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Eğer Siyonist rejim ateşkesi ihlal etmezse, İran da ihlal etmeyecektir
24.06.2025 21:00
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail ile varılan ateşkese dair yaptığı açıklamada, tarafların anlaşmaya bağlı kalması durumunda çatışmayı sürdürmeyeceklerini belirtti. Pezeşkiyan, "Eğer Siyonist rejim ateşkesi ihlal etmezse, İran da ateşkesi ihlal etmeyecektir" ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail ile varılan ateşkes hakkında yaptığı açıklamada, İsrail'in ateşkese bağlı kalması durumunda, İran'ın da ateşkese bağlı kalacağını kaydetti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

"SİYONİST REJİM ATEŞKESİ İHLAL ETMEZSE İRAN'DA ETMEYECEKTİR"

Pezeşkiyan, Malezya Başbakanı İbrahim ile yaptığı görüşmede İsrail ve İran arasındaki ateşkese ilişkin "Eğer Siyonist rejim ateşkesi ihlal etmezse, İran da ateşkesi ihlal etmeyecektir. Müzakere masasında, İran halkının meşru haklarını savunmaya ve bu hakların takipçisi olmaya hazırız" açıklamasında bulundu.

Malezya Başbakanı İbrahim ise konuşmasında, İsrail'in nükleer silahların yayılmasını önleme sistemine yönelik tutumunu eleştirdi ve "İsrail, tüm nükleer yeteneklere sahipken diğer ülkeleri meşru haklarından mahrum bırakmak istemesi kabul edilemez" dedi.

"ABD'NİN SALDIRILARI BİZİ KARŞILIK VERMEYE ZORLADI"

Pezeşkiyan, Umman Sultanı Bin Tarık ile gerçekleştirdiği görüşmede "Birlikte iş birliği yaparak, savaş ve çatışmadan uzak, ilerleme, huzur ve barış dolu bir bölge inşa edebiliriz" diyerek, İsrail'in askeri saldırısına ABD'nin doğrudan müdahil olmasının İran'ı karşılık vermeye zorladığını belirtti.

Umman Sultanı Bin Tarık ise İran'ın Katar'a saldırma niyeti olmadığını bildiklerini ifade ederek, "Umman ve bölgedeki diğer kardeş ülkeler, İran halkının haklarını savunma çabalarını desteklemektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Eğer Siyonist rejim ateşkesi ihlal etmezse, İran da ihlal etmeyecektir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mehmet Ali Karatay:
    sayın İran Cumhurbaşkanı sen sen ol bizim sn Recebe sakın gövenemeyin kesinlikle isaril ve ABD yanındadır 2 3 Yanıtla
  • Hamit Gündoğdu:
    Hiçbir savaşta ateşkese uymak olmamıştır. Heleki işin başında abd varsa ki var abd'nin dayatma istekleri olacaktır..abd isteklerine cevap alamazsa ortalığı yine karıştıracaktır.. yakın zamanda Pakistan ve Hindistan sıcak temasta savaş durumuna geldiler ve kimseyi araya sokmadan savaş durumundan vaz geçtiler.. 1 0 Yanıtla
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