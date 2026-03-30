İran\'dan Lübnan\'a diplomatik rest: Büyükelçi görevine devam edecek

İran, Lübnan'ın "istenmeyen kişi" ilan ederek ülkeden ayrılmasını talep ettiği Beyrut Büyükelçisi Muhammed Rıza Şibani'nin görevine devam edeceğini açıkladı. Karar, iki ülke arasında diplomatik krizi tırmandırırken, bölgedeki gerilimi de yeniden gündeme taşıdı.

29 MART'A KADAR SÜRE VERİLMİŞTİ

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, Şibani'nin diplomatik teamülleri ihlal ettiğini belirterek akreditasyonunu iptal etmiş ve 29 Mart'a kadar ülkeyi terk etmesini istemişti. Kararın, büyükelçinin ülkenin iç siyasetine yönelik açıklamalarından kaynaklandığı ifade edildi.

İRAN'DAN GERİ ADIM YOK

İran Dışişleri Sözcüsü İsmail Bagayi, yaptığı açıklamada Şibani'nin görevine devam edeceğini ve halen Beyrut'ta bulunduğunu duyurdu. Bu açıklama, krizin diplomatik restleşmeye dönüştüğünü gösterdi.

GERİLİMDE HİZBULLAH ETKİSİ

Krizin, İran destekli Hizbullah ile Lübnan hükümeti arasındaki görüş ayrılıklarının gölgesinde ortaya çıktığı belirtiliyor. Lübnan yönetimi, Hizbullah'ın bölgesel çatışmalara dahil olmasını eleştirirken, örgütün silahsızlandırılması yönünde adımlar atıyor.

İSRAİL DE KARIŞTI

Gideon Saar, İran'ın tutumunu eleştirerek büyükelçinin hâlâ Beyrut'ta bulunmasını "Lübnan'a alay" olarak nitelendirdi. Saar, Lübnan'ın İran'ın etkisi altında olduğunu öne sürdü.

DİPLOMATİK KRİZ DERİNLEŞEBİLİR

Uluslararası hukukta "persona non grata" ilan edilen bir diplomatın ülkeyi terk etmesi beklenirken, bu durumun reddedilmesi nadir görülen bir kriz olarak değerlendiriliyor. Uzmanlara göre, büyükelçinin ayrılmaması halinde diplomatik dokunulmazlığın kaldırılması ve sınır dışı edilme süreci gündeme gelebilir.

Bu gelişme, iki ülke arasında karşılıklı misilleme ihtimalini de beraberinde getirirken, krizin daha da derinleşebileceği yorumları yapılıyor.