Orta Doğu'da savaş gerilimi tırmanırken İran Ordusu'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. İranlı yetkililer, Müslüman ülke hükümetlerine ABD ve İsrail'i durdurmaları çağrısında bulunarak aksi halde bölgede benzer saldırıların devam edeceğini söyledi.
İran Ordusu tarafından yapılan açıklamada, ABD ve İsrail sert ifadelerle eleştirildi. Açıklamada Müslüman ülkelerin hükümetlerine çağrıda bulunularak, Washington yönetimi ve İsrail'in bölgedeki eylemlerine karşı uyarılmaları gerektiği belirtildi.
İran Ordusu, söz konusu saldırıları "korkakça ve insanlık dışı" olarak nitelendirirken bu adımların bölgedeki savaş riskini daha da artırabileceği uyarısında bulundu.
Açıklamada, "Müslüman ülke hükümetlerinin suçlu Amerika Birleşik Devletleri ve vahşi Siyonist rejimi bu tür eylemler konusunda bir an önce uyarmaları beklenmektedir ki ateş ve savaş alevleri daha fazla yayılmasın." ifadelerine yer verildi.
İran Ordusu, savaşın genişlemesi halinde küresel enerji piyasalarının da ağır etkilenebileceğini savundu. Açıklamada petrol fiyatlarına ilişkin dikkat çeken bir uyarı yapıldı.
İranlı yetkililer, "Aksi takdirde bölgede benzer eylemler gerçekleşecektir ve eğer varil başına 200 doların üzerindeki petrol fiyatlarına tahammül edebiliyorsanız bu oyuna devam edin." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Dünya › İran'dan Müslüman ülkelere çağrı: ABD ve İsrail'i durdurun - Son Dakika
