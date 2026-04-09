İran\'dan Netanyahu Açıklaması

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sanal medya hesabından, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yeniden yargılanmasına ilişkin açıklamada bulundu. Netanyahu'nun yargılandığı yolsuzluk davasının pazar günü yeniden görüleceğini kaydeden Arakçi, "Lübnan dahil bölgede kapsamlı bir ateşkesin sağlanması, onun hapse girme sürecini hızlandırabilir. ABD, Netanyahu'nun diplomasiyi ortadan kaldırmasına izin vererek kendi ekonomisini çöküşe sürüklemek isterse, bu ABD'nin kendi tercihi olacaktır. Biz bunu ahmakça buluyoruz ancak bunun için de hazırız" ifadelerini kullandı.