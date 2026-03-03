İran'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak mesaj: Hepsini biliyoruz - Son Dakika
İran'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak mesaj: Hepsini biliyoruz

İran\'dan Netanyahu\'nun uykularını kaçıracak mesaj: Hepsini biliyoruz
03.03.2026 15:10  Güncelleme: 16:09
İran\'dan Netanyahu\'nun uykularını kaçıracak mesaj: Hepsini biliyoruz
İran'ın kıdemli askeri danışmanı Yahya Rahim Safavi, Netanyahu'nun görüşmelerinin nerede yapıldığını bildiklerini ve veri tabanlarını güncellediklerini açıklayarak İsrail'e dikkat çeken bir mesaj verdi.

İran'ın kıdemli askeri danışmanı Yahya Rahim Safavi, İran'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun görüşmelerinin nerede yapıldığını bildiğini ve ilgili veri tabanının güncellendiğini söyledi. Safavi'nin açıklaması bugün İran devlet medyasına yakın ISNA haber ajansında yayımlandı.

"VERİ TABANIMIZ GÜNCELLENDİ"

Safavi, açıklamasında Netanyahu'nun diplomatik temaslarının ve stratejik görüşmelerinin izlenebildiğini belirterek, "Netanyahu'nun görüşmelerinin nerede yapıldığını biliyoruz ve veri tabanımız güncellendi." ifadelerini kullandı. Bu sözler, İran'ın istihbarat kapasitesine ve bölgesel stratejik duruşuna işaret eden bir mesaj olarak değerlendirildi.

NETANYAHU'YU ADIM ADIM TAKİP EDİYORLAR

Açıklamada, söz konusu paylaşımın hangi teknik ya da istihbarat yöntemlerine dayandığına dair ayrıntı verilmedi. Ancak Safavi'nin vurgusu, Tahran yönetiminin İsrail liderliğini yakından takip ettiğini göstermek açısından dikkat çekti.

İSRAİL CEPHESİNDEN AÇIKLAMA YOK

Netanyahu ve İsrail cephesinden konuya ilişkin bir doğrulama ya da yanıt gelmedi. Uzmanlar, Safavi'nin sözlerinin, zaten yüksek gerilimli olan Orta Doğu'daki güvenlik söylemini daha da sertleştirebileceğini belirtiyor. Bu tür açıklamaların diplomatik ilişkilerde ek gerilim yaratma potansiyeli taşıdığı ifade ediliyor.

Diplomasi, Güvenlik, Politika, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

