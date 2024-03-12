İran destekli grup, İsrail\'in en büyük havalimanını vurdu

Trump, Hitler'i ve pek çok diktatörü övdü iddiası: Bir sürü harika şey yaptı

Eski başkan Donald Trump'ın eski özel kalem müdürü John Kelly'nin açıklamalarına göre, Trump Hitler'in ekonomi politikalarını övdü ve üst düzey Nazi subaylarına hayranlık duydu. Kelly ayrıca Trump'ın Putin, Xi ve Kim Jong Un gibi diktatörleri kendisine benzettiğini belirtti.