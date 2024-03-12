İran destekli grup, İsrail\'in en büyük havalimanını vurdu

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları aralıksız devam ediyor. 30 binden fazla Filistinli yaşamını yitirirken İsrail, dünya kamuoyunun ateşkes çağrılarını yanıtsız bırakıyor. Ortadoğu'daki savaş farklı cephelere yayılırken Irak'taki İslami direniş, Ben Gurion Havalimanı'na drone saldırısı düzenledi.
Irak'taki direniş grubundan yapılan açıklamada "Mücahitlerimiz Pazartesi akşamı, gaspçı yapının derinliklerindeki Ben Gurion Havaalanını insansız hava araçları kullanarak hedef aldı ve işgale direnme operasyonlarının ikinci aşamasını tamamlayarak düşman kalelerini yok etmeye devam ettiğimizi teyit ediyoruz. Gazze'deki halkımıza destek olun" ifadelerine yer verildi.
İran devlet televizyonu Press TV, "Irak direnişi İsrail'in ana havaalanını insansız hava aracıyla vurdu" başlığıyla saldırıyı izleyicilerine duyurdu. Press TV, son dakika koduyla okurlarına servis ettiği saldırı haberinde şu ifadelere yer verdi; 'Irak'taki İslami Direniş, ABD destekli İsrail savaşına katlanan Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere verdiği desteği sürdürmek amacıyla İsrail rejiminin ana havaalanını vurdu. Direniş, açıklamaya, uçağın belirlenen hedefin üzerine ulaştığında mermi fırlattığını gösteren operasyonun görüntülerini de ekledi."
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Haiti'de hükümet karşıtı protestoların ve çetelerin yol açtığı şiddet olayları nedeniyle Başbakan Ariel Henry istifa kararı aldı. Haiti Başbakanı Ariel Henry, liderlerin güvenlik krizini görüşmek üzere Jamaika'da bir araya geldiği toplantının ardından istifa ettiğini duyurdu. Geçici bir başkanlık konseyinin kurulması ve geçici bir başbakanın atanması konusunda anlaşmaya varıldı. Henry'nin istifası çetelerin düzenlediği baskınlar ve artan şiddet olayları sonucunda gerçekleşti. Ülke genelindeki gıda sıkıntısı ve krizin derinleşmesi nedeniyle halkın istifa talepleri artmıştı.
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ramazanın birinci gününde teravih namazı için 35 bin Müslüman saf tuttu. İsrail güçlerinin kısıtlamalarına rağmen Müslümanlar, Mescid-i Aksa'ya akın etti ve yatsı ve teravih namazlarını kıldı. Ancak İsrail güçleri, 5 aydır Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girişine kısıtlamalar getiriyor ve gençlerin girişini engelliyor.
Eski başkan Donald Trump'ın eski özel kalem müdürü John Kelly'nin açıklamalarına göre, Trump Hitler'in ekonomi politikalarını övdü ve üst düzey Nazi subaylarına hayranlık duydu. Kelly ayrıca Trump'ın Putin, Xi ve Kim Jong Un gibi diktatörleri kendisine benzettiğini belirtti.
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