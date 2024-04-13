İran Devrim Muhafızları İsrail bağlantılı bir kargo gemisini ele geçirdi

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İran devleti haber ajansı IRNA, İran Devrim Muhafızları'nın Cumartesi günü Hürmüz Boğazı'nda İsrail bağlantılı bir kargo gemisini ele geçirdiğini duyurdu. Haber, Tahran'ın bölgeyi deniz trafiğine kapatabileceği yönündeki uyarısından günler sonra, geldi.

IRNA, Muhafızlara ait bir helikopterin Portekiz bayraklı MSC Aries gemisine el koyduğunu ve İran sularına yönlendirdiğini bildirdi.

Denizcilik güvenlik kuruluşları erken saatlerde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İran arasındaki Hürmüz Boğazı'nda bir gemiye iniş yapılarak "bölgesel yetkililer" tarafından ele geçirildiğini bildirmişti.

Reuters'ın belirttiğine göre, Aries, Zodiac Maritime'ın bir iştiraki olan Gortal Shipping'den uluslararası nakliye şirketi MSC tarafından kiralandı. Zodiac, tüm gemi faaliyetlerinden MSC'nin sorumlu olduğunu söyledi.

Zodiac'ın bir kısmı İsrailli işadamı Eyal Ofer'e ait.

İran, İsrail'in 1 Nisan'da Suriye'nin başkenti Şam'daki konsolosluğuna düzenlediği ve aralarında iki üst düzey komutanın da bulunduğu yedi Devrim Muhafızları subayının öldüğü hava saldırılarına misilleme yapmakla tehdit etmişti.

ABD'li yetkililer Cuma günnü CBS televizyonuna yaptıkları açıklamada, İran'ın İsrail'e kısa süre içinde büyük bir saldırı düzenleyebileceğini vurgulamıştı.

İsrail'in askeri sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari, MSC Aries'in ele geçirildiği yönündeki haberlere yanıt olarak, "İran'ın gerilimi tırmandırmayı seçtiğini" ve "bunun sonuçlarına katlanacağını" söyledi.