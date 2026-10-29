İran Dışişleri Bakanı Arakçi, 7 günlük Hürmüz planında diplomasiye şans veriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, 7 günlük Hürmüz planında diplomasiye şans veriyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, 7 günlük Hürmüz planında diplomasiye şans veriyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını hedefleyen 7 günlük plan için aracılarla temasların sürdüğünü ve diplomasiye şans verildiğini belirtti. ABD'ye iletilen teklif üzerinde Tahran ile Washington arasında mesaj alışverişi sürüyor.

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülkesinin Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmaya yönelik 7 günlük planının uygulanması amacıyla aracılarla temaslarını sürdürdüğünü ve diplomasiye şans verdiğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını hedefleyen 7 günlük planın uygulanmasını sağlamak amacıyla ülkesinin aracılarla temas halinde kalmaya devam ettiğini bildirdi. Sanal medya hesabından paylaşımda bulunan Arakçi, söz konusu teklifin bir haftadan daha kısa bir sürede hayata geçirilmesini sağlayabilecek fikirleri gözden geçirmek için aracılarla yakın ve sürekli temas halinde olduklarını kaydetti. Arakçi paylaşımında, "Cesur Silahlı Kuvvetlerimiz vatanı savunmaya tamamen hazır olmakla birlikte, İran diplomasiye başarılı olma şansı vermeye devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

İran, 7 günlük planını 22 Eylül'de New York'ta gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 81'inci oturumunun marjında aracılar vasıtasıyla ABD'ye iletmişti. Teklifin iletilmesinin ardından Tahran ile Washington yönetimlerinin söz konusu öneri üzerinde mesaj alışverişinde bulunmaya devam ettiği bildirildi.

Kaynak: DHA
Amerika Birleşik DevletleriHürmüz BoğazıWashingtonPolitikaTahranDünyaİranSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mansur Yavaş-Murat Kurum görüşmesine Özgür Özel’den yorum Mansur Yavaş-Murat Kurum görüşmesine Özgür Özel'den yorum
Sergen Yalçın’a büyük şok Telefonlarını bile açmıyorlar Sergen Yalçın'a büyük şok! Telefonlarını bile açmıyorlar
22 metrelik uçuruma yuvarlandılar 15 yaşındaki Eylül’den acı haber 22 metrelik uçuruma yuvarlandılar! 15 yaşındaki Eylül'den acı haber
Aykut Kocaman’dan Fenerbahçe’ye tek şart: O giderse gelirim Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe'ye tek şart: O giderse gelirim
Netanyahu’nun kaderi bu oylara bağlı Sayım başladı Netanyahu'nun kaderi bu oylara bağlı! Sayım başladı
İş insanının ölümünden sonra ortaya çıkan 8 sayfalık not 5 kişi gözaltına alındı İş insanının ölümünden sonra ortaya çıkan 8 sayfalık not! 5 kişi gözaltına alındı
12:21
Hükümete yakın yazar oran verdi Emeklilere refah payı masada
Hükümete yakın yazar oran verdi! Emeklilere refah payı masada
12:17
Fenerbahçe taraftarından yönetime çağrı Dünyaca ünlü hocayı istiyorlar
Fenerbahçe taraftarından yönetime çağrı! Dünyaca ünlü hocayı istiyorlar
11:36
GSS primlerine af geliyor Milyonlarca kişinin borcu silinecek
GSS primlerine af geliyor! Milyonlarca kişinin borcu silinecek
11:16
Devlet erkanı Anıtkabir’i ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Türkiye Yüzyılı“ vurgulu mesaj
Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Türkiye Yüzyılı" vurgulu mesaj
11:15
Ne Montella ne Kocaman ne Avcı İşte Aziz Yıldırım’ın en çok istediği hoca
Ne Montella ne Kocaman ne Avcı! İşte Aziz Yıldırım'ın en çok istediği hoca
10:49
“Tatile gidiyoruz“ diyen evli çiftin aracında 36 milyon lira bulundu
"Tatile gidiyoruz" diyen evli çiftin aracında 36 milyon lira bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2026 13:00:11. #.0.3#
SON DAKİKA: İran Dışişleri Bakanı Arakçi, 7 günlük Hürmüz planında diplomasiye şans veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android