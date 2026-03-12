İran, ABD\'nin nükleer önerilerini reddetme nedenini açıkladı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada nükleer mesele ve ABD'nin ekonomik politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"ABD, İRAN'IN NÜKLEER ÖNERİSİNİ TEKNİK DETAYLARI KAVRAYAMADIĞI İÇİN REDDETTİ"

Uluslararası konularda teknik bilgi ve gerçeklere dayalı değerlendirmelerin önemine dikkat çeken Arakçi, "İran'ın nükleer silah olmamasını garanti altına almayı amaçlayan önerisi, ABD'li muhatapların teknik ayrıntıları kavrayamaması nedeniyle reddedildi" dedi.

"ABD'LİLER PARA KAZANMAYACAK"

ABD'de petrol fiyatlarındaki artış ve gümrük tarifelerine de değinen Arakçi, "Yükselen petrol fiyatları ve gümrük tarifelerinden ABD'liler para kazanmayacak. Bu durum yalnızca şirketleri zenginleştirirken hane halkının üzerindeki yükü daha da artıracak" ifadelerini kullandı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.