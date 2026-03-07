İran: Hiçbir ülke topraklarının saldırı amacıyla kullanılmasına izin veremez

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası bölge ülkelerine ilişkin bir bildiri yayımladı.

"ABD VE İSRAİL SİVİL YERLEŞİMLERİ HEDEF ALDI"

Bildiride, bölge ülkelerinin toprakları ve imkanlarının İran'a karşı askeri saldırılar için kullanılmaması gerektiği vurgulandı. Bildiride, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında sivil yerleşim alanlarının hedef alındığı belirtilerek, "Bu saldırılar İran'ın toprak bütünlüğü ve ulusal egemenliğinin açık ihlalidir. İran'ın bu saldırıya karşı meşru müdafaa hakkı Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın 51. maddesi kapsamında tanınmış bir haktır. İran silahlı kuvvetleri saldırılara karşı tüm imkanlarını kullanmaktadır ve saldırılar durdurulana kadar meşru müdafaa hakkını kullanmaya devam edecektir. BM Güvenlik Konseyi, BM Şartı'nın 39. maddesi uyarınca saldırganı tespit ederek gerekli sorumluluğu üstlenmelidir" ifadeleri kullanıldı.

"SAVUNMA OPERASYONLARI ULUSLARARSI HUKUK AÇISINDAN MEŞRUDUR"

Bildiride, "İran, BM Şartı doğrultusunda meşru müdafaa hakkını kullanarak saldırgan tarafın bölgedeki askeri üsleri ve imkanlarına karşı gerekli ve orantılı savunma operasyonları yürütmektedir. Bu eylemler uluslararası hukuk açısından meşru olup daha önce de çeşitli düzeylerde bu konuda gerekli uyarılar yapılmıştır" denildi.

"BİR DEVLET TOPRAKLARININ SALDIRI İÇİN KULLANILMASINA İZİN VEREMEZ"

Uluslararası hukukun temel ilkelerine değinilen bildiride, "Uluslararası hukukun temel ilkelerine göre hiçbir ülke, kendi topraklarının başka bir ülkeye yönelik saldırı amacıyla kullanılmasına izin veremez. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun (BMGK) 3314 sayılı kararında da bir ülkenin topraklarının başka bir ülkeye saldırı için kullandırılması saldırı eylemi kapsamında değerlendirilmektedir. Uluslararası hukukun temel ilkeleri uyarınca devletler, kendi topraklarında bulunan güçlerin başka ülkelere yönelik saldırı gerçekleştirmesine izin vermemeli ve bu tür eylemlere yardım ya da kolaylık sağlamamalıdır. Aksi halde saldırıya uğrayan ülkenin uğradığı zararlar karşısında uluslararası sorumluluk doğacaktır" denildi.

"SAVUNMA OPERASYONLARI BÖLGE ÜLKELERİNE YÖNELİK DEĞİLDİR"

İran'ın bölge ülkeleriyle dostane ilişkilerin sürdürülmesine büyük önem verdiği belirtilen bildiride, "İran'ın ABD'nin bölgedeki askeri üsleri ve imkanlarına yönelik savunma operasyonları hiçbir şekilde bölge ülkelerine karşı düşmanca bir eylem olarak değerlendirilmemelidir. Hiçbir faktör İran'ın ABD ve İsrail'in askeri saldırıları karşısında kendini savunma hakkını zedeleyemez. İran'ın savunma operasyonlarının hedefi saldırıları gerçekleştiren tarafların askeri tesis ve imkanlarıdır. Bölge ülkelerinin de ABD'nin kullandığı askeri üslerin güvenlik amacıyla değil bu saldırıları kolaylaştırmak için kullanıldığını bilmesi gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.