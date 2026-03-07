İran: Hiçbir ülke topraklarının saldırı amacıyla kullanılmasına izin veremez - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran: Hiçbir ülke topraklarının saldırı amacıyla kullanılmasına izin veremez

İran: Hiçbir ülke topraklarının saldırı amacıyla kullanılmasına izin veremez
07.03.2026 21:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Dışişleri Bakanlığından yayımlanan bildiride, ülkeye yönelik saldırılar durdurulana kadar İran'ın meşru müdafaa hakkını kullanmaya devam edeceği belirtilerek, ''Hiçbir ülke, kendi topraklarının başka bir ülkeye yönelik saldırı amacıyla kullanılmasına izin veremez'' denildi.

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası bölge ülkelerine ilişkin bir bildiri yayımladı.

"ABD VE İSRAİL SİVİL YERLEŞİMLERİ HEDEF ALDI"

Bildiride, bölge ülkelerinin toprakları ve imkanlarının İran'a karşı askeri saldırılar için kullanılmaması gerektiği vurgulandı. Bildiride, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında sivil yerleşim alanlarının hedef alındığı belirtilerek, "Bu saldırılar İran'ın toprak bütünlüğü ve ulusal egemenliğinin açık ihlalidir. İran'ın bu saldırıya karşı meşru müdafaa hakkı Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın 51. maddesi kapsamında tanınmış bir haktır. İran silahlı kuvvetleri saldırılara karşı tüm imkanlarını kullanmaktadır ve saldırılar durdurulana kadar meşru müdafaa hakkını kullanmaya devam edecektir. BM Güvenlik Konseyi, BM Şartı'nın 39. maddesi uyarınca saldırganı tespit ederek gerekli sorumluluğu üstlenmelidir" ifadeleri kullanıldı.

"SAVUNMA OPERASYONLARI ULUSLARARSI HUKUK AÇISINDAN MEŞRUDUR"

Bildiride, "İran, BM Şartı doğrultusunda meşru müdafaa hakkını kullanarak saldırgan tarafın bölgedeki askeri üsleri ve imkanlarına karşı gerekli ve orantılı savunma operasyonları yürütmektedir. Bu eylemler uluslararası hukuk açısından meşru olup daha önce de çeşitli düzeylerde bu konuda gerekli uyarılar yapılmıştır" denildi.

"BİR DEVLET TOPRAKLARININ SALDIRI İÇİN KULLANILMASINA İZİN VEREMEZ"

Uluslararası hukukun temel ilkelerine değinilen bildiride, "Uluslararası hukukun temel ilkelerine göre hiçbir ülke, kendi topraklarının başka bir ülkeye yönelik saldırı amacıyla kullanılmasına izin veremez. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun (BMGK) 3314 sayılı kararında da bir ülkenin topraklarının başka bir ülkeye saldırı için kullandırılması saldırı eylemi kapsamında değerlendirilmektedir. Uluslararası hukukun temel ilkeleri uyarınca devletler, kendi topraklarında bulunan güçlerin başka ülkelere yönelik saldırı gerçekleştirmesine izin vermemeli ve bu tür eylemlere yardım ya da kolaylık sağlamamalıdır. Aksi halde saldırıya uğrayan ülkenin uğradığı zararlar karşısında uluslararası sorumluluk doğacaktır" denildi.

"SAVUNMA OPERASYONLARI BÖLGE ÜLKELERİNE YÖNELİK DEĞİLDİR"

İran'ın bölge ülkeleriyle dostane ilişkilerin sürdürülmesine büyük önem verdiği belirtilen bildiride, "İran'ın ABD'nin bölgedeki askeri üsleri ve imkanlarına yönelik savunma operasyonları hiçbir şekilde bölge ülkelerine karşı düşmanca bir eylem olarak değerlendirilmemelidir. Hiçbir faktör İran'ın ABD ve İsrail'in askeri saldırıları karşısında kendini savunma hakkını zedeleyemez. İran'ın savunma operasyonlarının hedefi saldırıları gerçekleştiren tarafların askeri tesis ve imkanlarıdır. Bölge ülkelerinin de ABD'nin kullandığı askeri üslerin güvenlik amacıyla değil bu saldırıları kolaylaştırmak için kullanıldığını bilmesi gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Siyaset, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran: Hiçbir ülke topraklarının saldırı amacıyla kullanılmasına izin veremez - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran Meclis Başkanı Galibaf: İran’ın geleceğini İran milleti belirler, Epstein çetesi değil İran Meclis Başkanı Galibaf: İran'ın geleceğini İran milleti belirler, Epstein çetesi değil
İran’dan Aliyev’i küplere bindirecek açıklama İran'dan Aliyev'i küplere bindirecek açıklama
Meclis’te iftar menüsü tartışması AK Partili Zengin: Gerekirse restoranları kapatalım Meclis'te iftar menüsü tartışması! AK Partili Zengin: Gerekirse restoranları kapatalım
Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural: ABD ve İsrail saldırıların ikinci aşamasına geçti Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural: ABD ve İsrail saldırıların ikinci aşamasına geçti
İran, Abraham Lincoln’e füze fırlattı İran, Abraham Lincoln'e füze fırlattı
Gaziantep’te ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları protesto edildi Gaziantep'te ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları protesto edildi
İran’a saldırılar ne kadar sürecek Beyaz Saray’dan yeni açıklama İran'a saldırılar ne kadar sürecek! Beyaz Saray'dan yeni açıklama
Azerbaycan’da İran alarmı Saldırı hazırlığına destek vermekle suçlanan 8 kişi gözaltına alındı Azerbaycan'da İran alarmı! Saldırı hazırlığına destek vermekle suçlanan 8 kişi gözaltına alındı

21:20
Bakan Fidan’dan İran açıklaması: “Dikkat edin, maceraya atılmayın“ dedik
Bakan Fidan'dan İran açıklaması: "Dikkat edin, maceraya atılmayın" dedik
21:18
İran, Dubai Marina Kulesi’ni vurdu
İran, Dubai Marina Kulesi'ni vurdu
20:55
Hatayspor 1. Lig’den düştü
Hatayspor 1. Lig'den düştü
19:37
Hamaney’in oğullarıyla ilgili dikkat çeken detay: O en yüksek liderdi ama...
Hamaney'in oğullarıyla ilgili dikkat çeken detay: O en yüksek liderdi ama...
19:34
ABD’de ’’İran’a saldırıların rejimi devirmeye yetmeyeceğine’’ yönelik istihbarat raporu hazırlandığı öne sürüldü
ABD'de ''İran'a saldırıların rejimi devirmeye yetmeyeceğine'' yönelik istihbarat raporu hazırlandığı öne sürüldü
18:54
Irak’ın Erbil şehrinde ABD üssüne saldırı
Irak'ın Erbil şehrinde ABD üssüne saldırı
18:27
Canlı anlatım Derbide Beşiktaş’a soğuk duş, Galatasaray 10 kişi
Canlı anlatım! Derbide Beşiktaş'a soğuk duş, Galatasaray 10 kişi
18:00
Trump: 3 günde 42 İran gemisini vurduk
Trump: 3 günde 42 İran gemisini vurduk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 21:47:14. #.0.5#
SON DAKİKA: İran: Hiçbir ülke topraklarının saldırı amacıyla kullanılmasına izin veremez - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.