İran ile gerçekleştirilen nükleer müzakereler bu ay tekrar başlıyor

İran ile diğer altı devlet arasında 2015 yılında imzalanan anlaşma ile sonuçlanan nükleer müzakereler bu ay tekrar canlanıyor.

İran'ın baş müzakerecisi Ali Bagheri Kani, hükümetinin diğer ülkelerle 29 Kasım'da Viyana'da buluşmayı kabul ettiğini açıkladı.

Haziran ayında İran'ın yeni cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin seçilmesinden beri müzakerelere ara verilmişti.

ABD'nin eski başkanı Donald Trump anlaşmadan 2018 yılında çekilmişti, ancak ABD daha sonra müzakerelere tekrar katılmaya karar verdi.

Viyana'daki görüşmelere ABD Başkanı Joe Biden'ın ekibi ile İngiltere, Çin, Fransa, Almanya ve Rusya katılacak.

İran'ın baş müzakerecisi Kani, Twitter'dan paylaştığı mesajında 'haksız ve insanlık dışı yaptırımların' kaldırılması amacıyla görüşmelere tekrar başlanacağını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, İranlı temsilcilerin 'ciddi' olması takdirinde anlaşmanın hızlıca imzalanabileceğini aktardı.

İran'ın yeni cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ise zorlu bir tutum takınması bekleniyor.

Batılı devletler aylardır İran'a müzakerelere tekrar başlaması çağrısında bulunuyordu, Tahran'ın nükleer aktivitelerinin orijinal anlaşmanın da ötesine ulaştığı iddia ediliyor.

2015'te imzalanan anlaşmayla İran uranyum zenginleştirme faaliyetlerini sınırlamayı ve uluslararası müfettişlerin tesislerine teftiş için gelmesine izin vermeyi kabul etmişti.

Bunun karşılığında da yaptırımlar kaldırılmıştı.

Ancak 2018 yılında Trump anlaşmayı terk ederek yaptırımları tekrar devreye soktu.

Yaptırımların devreye girmesiyle İran'ın yabancı bankalardaki milyarlarca dolarlık kaynaklara erişimi de engellendi.