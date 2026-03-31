İran ile Müzakereler Devam Ediyor - Son Dakika
İran ile Müzakereler Devam Ediyor

İran ile Müzakereler Devam Ediyor
31.03.2026 09:19
Beyaz Saray, İran'ın müzakerelere istekli olduğunu ve saldırıların hedefe ulaşana dek süreceğini açıkladı.

BEYAZ Saray Sözcüsü Karoline Leavit, İran'ın anlaşmaya daha istekli olduğunu belirterek, "Kamuoyu önünde söylenenler, bize özel olarak iletilenlerden çok daha farklı" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Operasyonun 'plana uygun olarak ilerlediğini' belirten Leavitt, ABD ordusunun her geçen gün İran yönetimine karşı avantajını artırdığını bildirdi. Leavitt, "Rejimin geri kalan unsurlarının bu yıkıma son vermek ve halen şansları varken müzakere masasına oturmak konusunda giderek daha istekli hale gelmesi şaşırtıcı değil. Rejimden kamuoyuna yansıyan sert söylemlere ve asılsız haberlere rağmen görüşmeler devam ediyor ve iyi gidiyor. Kamuoyu önünde söylenenler, bize özel olarak iletilenlerden çok daha farklı" ifadelerini kullandı.

Leavitt konuşmasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın elektrik santralleri ile enerji altyapısına yönelik planlanan saldırıları ertelemek amacıyla 10 günlük ara verilmesi talimatı verdiğini söyledi.

İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçecek gemilerin hangileri olacağına karar vermesinin veya ücret istemesinin kabul edilemeyeceğini kaydeden Leavitt, "Bu, bizim desteklediğimiz bir şey değildir. Nitekim, bildiğiniz üzere daha önce duyurulan 10 gemilik grup ve şimdi de önümüzdeki günlerde geçiş yapacağı duyurulan ilave 20 gemilik yeni grup, yani toplamda 30 gemi, ABD ile İran arasında yürütülen doğrudan ve dolaylı görüşmelerin bir sonucudur" değerlendirmesinde bulundu.

Sözcü Leavitt, İran'la savaşın 'hedeflere ulaşılana dek' devam edeceğini vurgulayarak, saldırıların süresiyle ilgili ortaya konan 4-6 haftalık zaman çizelgesinin geçerliliğini koruduğunu aktardı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya İran ile Müzakereler Devam Ediyor - Son Dakika

