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İran'ın Erbil'e düzenlediği saldırı kınandı - Son Dakika
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İran'ın Erbil'e düzenlediği saldırı kınandı

İran'ın Erbil'deki bazı hedeflere yönelik füze ve İHA saldırısını takiben Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani, saldırıyı kınayarak Bağdat yönetimi ve uluslararası ortaklarıyla birlikte çalışacaklarını açıkladı. Irak Cumhurbaşkanı Abdülatif Reşid ve Birleşmiş Milletler de saldırıyı kınadı.

İran\'ın Erbil\'e düzenlediği saldırı kınandı
16.01.2024 - 11:29,
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İran'ın dün Erbil'deki bazı hedeflere yönelik füze ve İHA saldırısını takiben Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani, saldırıyı kınayarak Bağdat yönetimi ve uluslararası ortaklarıyla birlikte çalışacaklarını açıkladı. Barzani saldırıda ölü ve yaralı olduğunu vurguladı.

Başbakan Mesrur Barzani gece geç saatte yaptığı açıklamada, İran Devrim Muhafızları'nın yaptığı füzeli ve İHA'lı saldırılarda ölü ve yaralı olduğunu belirterek "Kürdistan Bölgesi halkına yönelik bu korkakça saldırıyı en güçlü şekilde kınıyorum. Bağdat'taki federal hükümeti, Irak'ın ve Kürdistan Bölgesi'nin egemenliğinin apaçık ihlaline karşı ilkeli bir tavır almaya çağırıyorum.

Ayrıca uluslararası toplumdaki ortaklarımıza da Kürdistan halkına yönelik art arda yapılan saldırılar karşısında sessiz kalmamaları çağrısında bulunuyorum. Önümüzdeki birkaç gün içinde masum insanlarımıza yönelik bu gaddar saldırıları durdurmak için uluslararası toplumdaki ortaklarımızla birlikte çalışacağız" dedi.

Irak Cumhurbaşkanı Abdülatif Reşid, saldırının Irak'ın egemenliğini, güvenliğini ve istikrarını baltaladığını belirterek kınama açıklaması yaptı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER AÇIKLAMASI

Birleşmiş Milletler'in Irak Yardım Misyonu (UNAMI), açıklamasında "İran'ın dün gece Irak'ın Kürdistan Bölgesi Erbil'deki noktalara düzenlediği ve sivil ölümlerine yol açan saldırısını şiddetle kınıyoruz. Herhangi bir tarafın, Irak'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden saldırıları durdurulmalıdır. Güvenlik kaygıları saldırılarla değil diyalogla çözülmeli" ifadelerini kullandı.

İNGİLİZ BÜYÜKELÇİSİNİN AÇIKLAMASI

İngiltere'nin Irak Büyükelçisi Stephen Hitchen saldırıyla ilgili "İran'ın Erbil'e yönelik saldırısını, Irak'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal etmesini kınıyorum. Bu saldırılarda hayatını kaybedenlerin ailelerine en derin başsağlığı dileklerimi iletiyor ve bu kritik dönemde Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne desteğimi ifade ediyorum" açıklamasını yaptı.

Kaynak: DHA
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