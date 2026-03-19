İran'ın Katar'daki rafineri saldırısıının DÜNYANIN EN BÜYÜK GAZ KOMPLEKSİNDE AĞIR HASAR: UYDU GÖRÜNTÜLERİ YIKIMI BELGELEDİ
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'ın Katar'daki rafineri saldırısıının DÜNYANIN EN BÜYÜK GAZ KOMPLEKSİNDE AĞIR HASAR: UYDU GÖRÜNTÜLERİ YIKIMI BELGELEDİ

19.03.2026 00:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'ın Katar'daki dünyanın en büyük gaz kondensat komplekslerinden biri olan Ras Laffan Rafinerisine saldırmasının ardından, tesiste oluşan hasar, ortaya çıkan uydu görüntüleri ile belgelendi.

İran'ın İHA ve füzelerle hedef aldığı Katar'daki dünyanın en büyük gaz kondensat kompleksi Ras Laffan Rafinerisi'nin aldığı hasar, ilk kez net uydu görüntüleriyle ortaya çıktı. Görüntüler saldırının isabet oranının ne kadar yüksek olduğunu ve tesisin stratejik noktalarının ağır darbe aldığını kanıtlıyor.

Paylaşılan görüntü, rafinerinin ana işleme ünitelerinden birinin tam isabet aldığını gösteriyor. Görüntüde, saldırının ardından yükselen yoğun siyah duman bulutu ve patlama noktasındaki yangının yarattığı tahribat net bir şekilde seçiliyor.

HASAR GÖREN KRİTİK NOKTALAR

İlk analizler, kamikaze İHA'ların tesisin gaz işleme ve ayrıştırma ünitelerini hedef aldığını gösteriyor. Burası, günlük 306 bin 600 varillik işleme kapasitesinin kalbi konumunda.

ÜRETİM DURDU MU?

Katar Energy yetkilileri henüz resmi bir açıklama yapmasa da, uydu görüntüsündeki dumanın boyutu ve hasar gören ünitenin konumu, rafinerinin büyük bir bölümünde üretimin zorunlu olarak durdurulduğuna işaret ediyor.

KÜRESEL ENERJİ ARZINA BÜYÜK DARBE

Dünyanın en büyük gaz kondensat kompleksi olan Ras Laffan'ın devre dışı kalması, küresel LNG ve petrol tedarik zincirinde büyük bir kesintiye yol açma potansiyeli taşıyor. ExxonMobil ve TotalEnergies gibi dev ortakların bulunduğu tesisteki hasarın giderilmesi aylar sürebilir.

SAVAŞ YENİ BİR BOYUTA TAŞINDI

Uydu görüntüsü, İran'ın bölgedeki ABD bağlantılı enerji tesislerini "hassas vuruşlarla" devre dışı bırakma kapasitesini ortaya koyarken, hasarın boyutu, İran'ın "misilleme" sözünü ne kadar ciddiye aldığını ve bölgedeki enerji savaşının yeni bir aşamaya geçtiğini de gösteriyor.

Güvenlik, Politika, Enerji, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anne yoktu, baba uyuyordu 3 yaşındaki Tuğra 6’ncı kattan düştü Anne yoktu, baba uyuyordu! 3 yaşındaki Tuğra 6'ncı kattan düştü
İsrail ve ABD’ye karşı zafer vaadi verip savaş ilan ettiler İsrail ve ABD'ye karşı zafer vaadi verip savaş ilan ettiler
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
Komşuların kız isteme tartışmasında pompalı tüfekler konuştu Komşuların kız isteme tartışmasında pompalı tüfekler konuştu
Arap ülkesi kabusu yaşıyor 2 bini aşkın füze ve İHA’yla saldırdılar Arap ülkesi kabusu yaşıyor! 2 bini aşkın füze ve İHA'yla saldırdılar
Edirne’de feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı Edirne'de feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı
Savaşta 19. gün İran’ın Laricani intikamı kanlı oldu, İsrail ülkenin başkentine bomba yağdırdı Savaşta 19. gün! İran'ın Laricani intikamı kanlı oldu, İsrail ülkenin başkentine bomba yağdırdı
ABD Başkanı Trump’tan Joe Kent’in istifasına ilk yorum ABD Başkanı Trump'tan Joe Kent'in istifasına ilk yorum
ABD’nin dev uçak gemisi yangın sonrası Girit’teki limana çekiliyor ABD'nin dev uçak gemisi yangın sonrası Girit'teki limana çekiliyor

23:42
Katar, İranlı diplomatları istenmeyen adam ilan etti Ülkeden ayrılacaklar
Katar, İranlı diplomatları istenmeyen adam ilan etti! Ülkeden ayrılacaklar
23:25
İlk düdüğe dakikalar kala Liverpool-Galatasaray maçında hakem değişikliği
İlk düdüğe dakikalar kala Liverpool-Galatasaray maçında hakem değişikliği
22:57
Canlı anlatım: Maçta üçüncü gol geldi
Canlı anlatım: Maçta üçüncü gol geldi
21:48
Liverpool-Galatasaray maçının 11’leri belli oldu
Liverpool-Galatasaray maçının 11'leri belli oldu
21:37
Galatasaray Daikin, CEV Kupası’nda finale yükseldi
Galatasaray Daikin, CEV Kupası'nda finale yükseldi
21:28
2-0 kaybetmişlerdi Demir Egeli Braga’dan muhteşem geri dönüş
2-0 kaybetmişlerdi! Demir Egeli Braga'dan muhteşem geri dönüş
21:04
FED, faizi sabit bıraktıa
FED, faizi sabit bıraktıa
20:59
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Son 40 yılın en büyük enerji krizini yaşıyoruz
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Son 40 yılın en büyük enerji krizini yaşıyoruz
20:42
Karpuzu daha kırmızı göstermek için yaptığı rezilliğe bakın
Karpuzu daha kırmızı göstermek için yaptığı rezilliğe bakın
20:10
İran, Riyad’a hava saldırısı düzenledi
İran, Riyad'a hava saldırısı düzenledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 00:19:54. #7.12#
SON DAKİKA: İran'ın Katar'daki rafineri saldırısıının DÜNYANIN EN BÜYÜK GAZ KOMPLEKSİNDE AĞIR HASAR: UYDU GÖRÜNTÜLERİ YIKIMI BELGELEDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.