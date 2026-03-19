İran\'ın Katar\'daki rafineri saldırısıının DÜNYANIN EN BÜYÜK GAZ KOMPLEKSİNDE AĞIR HASAR: UYDU GÖRÜNTÜLERİ YIKIMI BELGELEDİ

İran'ın İHA ve füzelerle hedef aldığı Katar'daki dünyanın en büyük gaz kondensat kompleksi Ras Laffan Rafinerisi'nin aldığı hasar, ilk kez net uydu görüntüleriyle ortaya çıktı. Görüntüler saldırının isabet oranının ne kadar yüksek olduğunu ve tesisin stratejik noktalarının ağır darbe aldığını kanıtlıyor.
Paylaşılan görüntü, rafinerinin ana işleme ünitelerinden birinin tam isabet aldığını gösteriyor. Görüntüde, saldırının ardından yükselen yoğun siyah duman bulutu ve patlama noktasındaki yangının yarattığı tahribat net bir şekilde seçiliyor.
İlk analizler, kamikaze İHA'ların tesisin gaz işleme ve ayrıştırma ünitelerini hedef aldığını gösteriyor. Burası, günlük 306 bin 600 varillik işleme kapasitesinin kalbi konumunda.
Katar Energy yetkilileri henüz resmi bir açıklama yapmasa da, uydu görüntüsündeki dumanın boyutu ve hasar gören ünitenin konumu, rafinerinin büyük bir bölümünde üretimin zorunlu olarak durdurulduğuna işaret ediyor.
Dünyanın en büyük gaz kondensat kompleksi olan Ras Laffan'ın devre dışı kalması, küresel LNG ve petrol tedarik zincirinde büyük bir kesintiye yol açma potansiyeli taşıyor. ExxonMobil ve TotalEnergies gibi dev ortakların bulunduğu tesisteki hasarın giderilmesi aylar sürebilir.
Uydu görüntüsü, İran'ın bölgedeki ABD bağlantılı enerji tesislerini "hassas vuruşlarla" devre dışı bırakma kapasitesini ortaya koyarken, hasarın boyutu, İran'ın "misilleme" sözünü ne kadar ciddiye aldığını ve bölgedeki enerji savaşının yeni bir aşamaya geçtiğini de gösteriyor.
