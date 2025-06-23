İran'ın nükleer tesislerini vuran B-2'ler 36 saatlik uçuş sonrası ABD'ye indi - Son Dakika
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İran'ın nükleer tesislerini vuran B-2'ler 36 saatlik uçuş sonrası ABD'ye indi

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İran\'ın nükleer tesislerini vuran B-2\'ler 36 saatlik uçuş sonrası ABD\'ye indi
23.06.2025 09:03
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İran\'ın nükleer tesislerini vuran B-2\'ler 36 saatlik uçuş sonrası ABD\'ye indi
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İsrail-İran savaşının 10. gününde İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerine bomba yağdıran ABD'ye ait B-2 ağır bombardıman uçakları 36 saat havada seyretmelerinin ardından Missouri eyaletindeki Whiteman Hava Kuvvetleri Üssü'ne iniş yaptı. Uçağı kullanan pilotların uçuş sırasında dönüşümlü olarak uyudukları, kokpit içerisinde atıştırmalıklar, mikrodalga ve soğutucu bulunduğu öğrenildi.

Savaşa 10. günde dahil olan ABD, İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerini B-2 ağır bombardıman uçaklarıyla vurdu.

36 SAATLİK UÇUŞ

Dünyayı tedirgin eden bir operasyonla İran'ın nükleer programını yok ettiği iddia edilen "sığınak katili" B-2 hayalet bombardıman uçakları 36 saat havada seyretmelerinin ardından ABD'nin Missouri eyaletindeki Whiteman Hava Kuvvetleri Üssü'ne iniş yaptı.

B-2 BOMBARDIMAN UÇAKLARI ABD'YE ULAŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, Truth sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İran'a düzenlenen hava saldırısında görev alan B-2 bombardıman uçaklarının Missouri'ye güvenli bir şekilde indiği bilgisini paylaştı. Trump ABD'li pilotlara hitaben "İyi bir iş çıkardığınız için teşekkürler" sözlerini kaydetti.

UÇUŞ SIRASINDA DÖNÜŞÜMLÜ OLARAK UYUMUŞLAR

İran'ı vuran B-2 hayalet bombardıman uçağı pilotlarının, 36 saati aşan uçuşta dönüşümlü olarak uyudukları açıklandı. Kokpit içerisinde tuvalet, atıştırmalıklar, mikrodalga ve soğutucu bulunduğu öğrenildi.

Savaş ve Çatışma, Güvenlik, Politika, Missouri, İsfahan, Natanz, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran'ın nükleer tesislerini vuran B-2'ler 36 saatlik uçuş sonrası ABD'ye indi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • Serkan Basar:
    Baba Adamlardaki teknolojiye bakarmısınız dünyanın bir ucundan gelip bombalayıp tekrar dönüyor bizde atmacayla baykuşla kaanla necatiyle uğraşalım 88 146 Yanıtla
  • Muhammed Akici:
    iranda hava savunma sıfır.. her an rejim değişebilir.. ama israile ne kadar zarar verirse o kadar iyidir 120 1 Yanıtla
  • Alex De Souza:
    Teknolojiye bak amk. Dünyanın bir ucundan gelip bombalayıp geri döndüler.. 95 16 Yanıtla
  • Sondakika Çapsız Habercilik:
    normal havayollari ucagi 18 saatte gidiyorsa bu dumbukler nasil 36 saatte gidiyor. bu ucakta reno motoru mu var? 84 14 Yanıtla
  • Ferhat Ataş:
    harbiden bu operasyonu dünyada yapabilecek ülke sayısı çok az 48 10 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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