İran\'ın nükleer tesislerini vuran B-2\'ler 36 saatlik uçuş sonrası ABD\'ye indi

Savaşa 10. günde dahil olan ABD, İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerini B-2 ağır bombardıman uçaklarıyla vurdu.

36 SAATLİK UÇUŞ

Dünyayı tedirgin eden bir operasyonla İran'ın nükleer programını yok ettiği iddia edilen "sığınak katili" B-2 hayalet bombardıman uçakları 36 saat havada seyretmelerinin ardından ABD'nin Missouri eyaletindeki Whiteman Hava Kuvvetleri Üssü'ne iniş yaptı.

B-2 BOMBARDIMAN UÇAKLARI ABD'YE ULAŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, Truth sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İran'a düzenlenen hava saldırısında görev alan B-2 bombardıman uçaklarının Missouri'ye güvenli bir şekilde indiği bilgisini paylaştı. Trump ABD'li pilotlara hitaben "İyi bir iş çıkardığınız için teşekkürler" sözlerini kaydetti.

UÇUŞ SIRASINDA DÖNÜŞÜMLÜ OLARAK UYUMUŞLAR

İran'ı vuran B-2 hayalet bombardıman uçağı pilotlarının, 36 saati aşan uçuşta dönüşümlü olarak uyudukları açıklandı. Kokpit içerisinde tuvalet, atıştırmalıklar, mikrodalga ve soğutucu bulunduğu öğrenildi.