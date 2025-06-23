Savaşa 10. günde dahil olan ABD, İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerini B-2 ağır bombardıman uçaklarıyla vurdu.
Dünyayı tedirgin eden bir operasyonla İran'ın nükleer programını yok ettiği iddia edilen "sığınak katili" B-2 hayalet bombardıman uçakları 36 saat havada seyretmelerinin ardından ABD'nin Missouri eyaletindeki Whiteman Hava Kuvvetleri Üssü'ne iniş yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump, Truth sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İran'a düzenlenen hava saldırısında görev alan B-2 bombardıman uçaklarının Missouri'ye güvenli bir şekilde indiği bilgisini paylaştı. Trump ABD'li pilotlara hitaben "İyi bir iş çıkardığınız için teşekkürler" sözlerini kaydetti.
İran'ı vuran B-2 hayalet bombardıman uçağı pilotlarının, 36 saati aşan uçuşta dönüşümlü olarak uyudukları açıklandı. Kokpit içerisinde tuvalet, atıştırmalıklar, mikrodalga ve soğutucu bulunduğu öğrenildi.
Son Dakika › Dünya › İran'ın nükleer tesislerini vuran B-2'ler 36 saatlik uçuş sonrası ABD'ye indi - Son Dakika
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