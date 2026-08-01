İran\'ın Ürdün\'e Füze Saldırısı ve Sonuçları

İlk bakışta İran'ın bu hafta başlarında Ürdün'deki bir ABD üssüne düzenlediği sürpriz füze saldırısını açıklamak zor görünebilir. Saldırı, ABD-İran arasındaki çatışmaya verilen arayı fiilen sona erdirdi ve neticede Washington İran'a yeniden saldırı düzenlemeye başladı.İran'ın Ürdün'e saldırısı bir yandan da garipti.Eğer Tahran'ın önceliği ateşkes olsaydı, bu saldırıyı açıklamak zor olurdu. Ancak İran liderleri kontrollü bir çatışmanın daha büyük stratejik avantaj sağlayabileceğine karar vermişlerse, karar daha anlaşılır hale geliyor.Tahran risklerine rağmen sınırlı bir savaşın kendi çıkarlarına daha iyi hizmet ettiğine inanıyor olabilir.Bugün, her iki taraf da topyekün bir savaşa hazır görünmüyor. Washington bölgedeki enerji altyapısını tehdit edebilecek, daha fazla ülkeyi içine çekebilecek, petrol fiyatlarını yükseltebilecek ve ABD askeri kaynaklarını daha da zorlayabilecek çok daha geniş kapsamlı bir bölgesel çatışmaya pek istekli görünmüyor.İran zayıflamış hava savunması, kırılgan sanayi altyapısı ve yaptırımlarla kısıtlanmış ekonominin yeniden inşaayı daha zor ve pahalı hale getirecek olması nedeniyle topyekün bir savaştan kaçınmaya çalışabilir.İran bunun askeri zafer getirmese de, sürekli baskıya dayalı bir strateji için alan açtığı sonucuna varmış olabilir.Mevcut koşullar altında uzun süreli bir ateşkes, Tahran'ı aslında daha zayıf bir konuma düşürebilir: ABD'nin İran limanlarına uyguladığı deniz ablukası devam edecek, yaptırımlar sürecek ve İran uluslararası enerji piyasalarından büyük ölçüde dışlanmaya devam edecek.

Bu arada İran ekonomik olarak izole kalmaya devam ederken, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve bölgedeki diğer petrol ve doğalgaz ihraç eden ülkeler kademeli olarak ihracatlarına yeniden başlayabilecek.Fakat sınırlı bir çatışma, İran için bu durumu değiştirebilir. İran ağır bir askeri ve ekonomik bedel ödüyor olsa da, Hürmüz Boğazı'ndaki karışıklık ve Husiler aracılığıyla Babülmendep Boğazı çevresindeki baskı, küresel denizcilik, sigorta maliyetleri ve enerji piyasalarını etkilemeye devam ediyor. Belirsizlik sınırlı olsa bile hükümetleri, gemi sahiplerini ve ithalatçıları İran'ın taleplerine dikkate almaya zorluyor. Esasen, Tahran hala bir manevra gücüne sahip olduğuna inanıyor olabilir.İran, diplomatik görüşmeleri yeniden şekillendirmeye çalışıyor gibi görünüyor.Tahra sınırsız seyrüsefer özgürlüğünü kabul etmek yerine, gemilerin İran ile kararlaştırılan veya İran tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde faaliyet göstermesi gerektiğine defalarca işaret etti.Eğer bu yorum doğruysa, Tahran'ın amacı, gelecekte yeniden açıldığında Hürmüz Boğazı'ndaki durumun savaş öncesi statükoya dönüşten ziyade İran'ın etkisini yansıtması olabilir. Devam eden sınırlı bir çatışma, İran'ın bu hedefe ulaşmak için baskıyı sürdürmesine olanak tanıyacaktır.Tahran'ın açısından bakıldığında, topyekün savaşa dönüştürmeden krizi canlı tutmak, yaptırımları, ablukayı ve ekonomik izolasyonu büyük ölçüde aynı bırakan bir ateşkesi kabul etmekten daha tercih edilebilir olabilir.Ayrıca iç hesaplamalar da söz konusu olabilir. İran, çok yüksek enflasyon oranları, işsizlik, ekonomik zorluklar ve kamuoyundaki hoşnutsuzlukla karşı karşıya. Dış çatışma dönemlerinde hükümetler genellikle iç muhalefeti bastırmayı, daha sıkı güvenlik önlemlerini haklı çıkarmayı ve ulusal savunma etrafında destek toplamayı daha kolay bulurlar.Bu, İran'ın ekonomik sorunlarını ortadan kaldırmaz, ancak bunların yarattığı acil siyasi baskıyı azaltabilir.

Bütün bunlar bu stratejinin bir maliyeti olmayacağı anlamına gelmiyor. İran, askeri saldırılar ve ekonomik belirsizlikle karşı karşıya ve mevcut dengenin sürdürülebileceğinin de garantisi yok.Tahran'ın karşı karşıya olduğu temel paradoks bu. Kontrollü bir çatışma şu anda kusurlu bir barıştan daha fazla etki gücü sağlayabilir, ancak kontrollü çatışmaların kontrolden çıkma eğilimi vardır. İran topyekün bir savaşa evrilmeyecek seviyede ABD, küresel enerji piyasaları ve bölgesel diplomasi üzerinde baskı kurabileceğine inanıyor olabilir.Ancak bu hesaplama önemli riskler de içeriyor: Çok daha geniş çaplı bir savaş olasılığının yanı sıra, sonu görünmeyen uzun vadeli bir çatışma, daha sert bir karşılık verilmesi yönündeki uluslararası desteği kademeli olarak güçlendirebilir. Şimdiden çatışmanın genişlediğine dair işaretler var.Başlangıçta doğrudan müdahil olmaktan kaçınmaya çalışan Suudi Arabistan, Irak'taki İran yanlısı Şii gruplara ve Husilere karşı saldırılar düzenledi.Küresel ticaret ve enerji piyasalarındaki aksamalar devam ederse, şimdiye kadar çatışmanın dışında kalmaya çalışan diğer ülkeler de İran üzerindeki baskıyı artırma çabalarını desteklemeye daha istekli hale gelebilir.Bazı hükümetler, uluslararası denizcilik ve enerji tedarikini etkileyen krizleri tekrar tekrar yaşamaktansa, daha güçlü bir müdahalenin maliyetini üstlenmenin daha tercih edilebilir olduğu sonucuna da varabilir.Yukarıda belirtilen olasılıkların gerçekleşip gerçekleşmeyeceği henüz net değil. Bunda Tahran'ın, ABD'nin siyasi ve askeri hesaplamalarını temelden değiştirecek bir tepkiyi tetiklemeden, ölçülü eylemlerini sürdürebilmesi büyük ölçüde belirleyici olacak.Bir sonraki ani saldırı, çatışmanın hangi yöne doğru ilerleyeceğini belirleyebilir.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .