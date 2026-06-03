İran, Kuveyt\'teki ABD Üslerini Vurdu

İRAN Devrim Muhafızları Ordusu, Keşm Adası'na saldırıya karşılık Kuveyt'teki ABD üsleri ile Bahreyn'deki ABD'nin Beşinci Filo Karargahı'nı füze ve insansız hava araçlarıyla vurduğunu duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Bahreyn'deki ABD üssüne saldırıların ABD'nin Keşm Adası'na saldırısına karşılık olarak gerçekleştirildiği ve ABD'nin gece saatlerinde Hürmüz Boğazı yakınlarında İran'a ait bir petrol tankerine füze saldırısı düzenlemesinin ardından ABD-İsrail bağlantılı Panaya gemisinin İran donanması tarafından füzelerle hedef alındığı kaydedildi. Bunun ardından ABD'nin Keşm Adası'nın güneyinde Devrim Muhafızları Ordusu'na ait bir iletişim kulesine hava saldırısı düzenlediği vurgulanan açıklamada, ABD'nin bölgedeki ülkelerden birinde bulunan hava üsleri ile Bahreyn'deki Beşinci Filo Karargahı'na füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Daha önce, saldırganlık durumunda farklı ve daha ağır bir karşılık verileceği konusunda uyarıda bulunmuştuk ve buna göre hareket ettik. Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin bozulmasının, saldırgan Amerikan ordusu için ağır bir bedeli olacağını tekrar vurguluyoruz" ifadeleri kullanıldı.

İRAN, KUVEYT'TE ABD ÜSLERİNİ VURDU

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin İran'a ait Keşm Adası'na saldırısına karşılık Kuveyt'te ABD güçlerine ev sahipliği yapan askeri üsleri füzelerle vurduğunu bildirdi.

Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nda karşılıklı saldırılar düzenlendiğini açıkladı. Açıklamada, "Terörist Amerikan güçlerinin, İran'ın Keşm Adası'ndaki ulusal egemenliğini hedef alan açık saldırganlığına tepki olarak, Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri, Kuveyt'teki Amerikalı işgalcilerin askeri üslerini hassas ve yoğun füze saldırılarıyla vurdu" denildi.

Saldırıda hedef alınan üslerin imha edildiği ve Amerikan askerlerinin sığınaklarının yıkıldığı kaydedildi.