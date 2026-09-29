İran Meclis Başkanı Kalibaf, Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye sert yanıt uyarısı yaptı - Son Dakika
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İran Meclis Başkanı Kalibaf, Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye sert yanıt uyarısı yaptı

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İran Meclis Başkanı Kalibaf, Hürmüz Boğazı\'nda ABD\'ye sert yanıt uyarısı yaptı
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İran Meclis Başkanı Kalibaf, ABD Başkanı Trump'a seslenerek tehdit veya maceracılığa yanıtın sert ve hızlı olacağını söyledi. Hürmüz Boğazı'nda İran'ın petrol satmadığı bölgede kimsenin petrol satamayacağını, güvenlik sağlanmazsa hiçbir altyapının güvende olmayacağını belirtti.

(ANKARA) - İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, "Hem ABD hem de diğer ülkeler şunu bilmelidir ki, bizim petrol satmadığımız bir bölgede kimse petrol satamaz" dedi.

İran'ın resmi haber ajansı İRNA'nın aktardığına göre, İslam Danışma Meclisi'nde konuşan Kalibaf, ABD Başkanı Donald Trump'a seslenerek, "Büyük ve tarihe damga vuran İran milleti ne kırmızı çizgiler çizilerek, ne boş laflara, ne de hava ya da ticari ablukaya boyun eğip geri çekilmeye zorlanacaktır. İran İslam Cumhuriyeti'nin her türlü tehdit veya maceracılığa vereceği yanıt sert, acı verici ve hızlı olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Beyaz Saray liderlerinin, İran'ın soylu ve tarihe yön veren ulusunun güç gösterileri, söylemler ya da hava ve ticari ablukalar karşısında asla geri adım atmayacağını anlaması gerektiğini" söyleyen Kalibaf, "İran İslam Cumhuriyeti'nin herhangi bir tehdide veya maceracı girişime vereceği yanıt süratli olacak ve saldırganı derin bir pişmanlığa sürükleyecektir" şeklinde konuştu.

Kalibaf, "ABD Başkanı yakın zamanda Hürmüz Boğazı ve gemilerin geçişiyle ilgili söylemlerde bulunarak önceki iddialarını tekrarladı. Hem ABD hem de diğer ülkeler şunu bilmelidir ki, daha önce de söylediğimiz gibi, bizim petrol satmadığımız bir bölgede kimse petrol satamaz ve güvenliğimiz garanti altına alınmazsa hiçbir altyapı güvende olmayacaktır" dedi.

Kaynak: ANKA
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