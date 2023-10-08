Hamas'a destek veren İranlı vekiller, Meclis'i bu sloganla inletti: İsrail'e ölüm - Son Dakika

Hamas'a destek veren İranlı vekiller, Meclis'i bu sloganla inletti: İsrail'e ölüm

Son Güncelleme: 08.10.2023 12:44

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in üst düzey askeri danışmanı Yahya Rahim Safevi, Hamas'ın İsrail'e karşı başlattığı Aksa Tufanı operasyonunu desteklediklerini söylerken, İranlı milletvekilleri ise Meclis'te ''İsrail'e ölüm'', ''Yaşasın Filistin'' ve ''Filistin galip geldi, İsrail yok edilecek'' sloganları attı.

Hamas'ın İsrail'e yönelik Aksa Tufanı operasyonu dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Filistin'e destek mesajları veren İran'da vekiller, Meclis'i "İsrail'e ölüm" sloganları ile adeta yıktı.

İRAN'DAN HAMAS'A DESTEK MESAJI

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in üst düzey askeri danışmanı Yahya Rahim Safevi, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın İsrail'e yönelik başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna dair açıklamalarda bulundu. İsrail'i hedef alan operasyonlar nedeniyle Hamas'ı tebrik eden Safevi, "Biz bu operasyonu destekliyoruz ve direniş cephesinin de bu operasyonu desteklediğinden eminiz. Filistin ve Kudüs özgürleşene kadar Filistinli mücahitlerin yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

"ULUSLARARASI KURULUŞLAR FİLİSTİNLİ ÇOCUKLARIN KATLEDİLMESİNE SESSİZ KALDI"

İsrail'in Filistinlilere yönelik uyguladığı katliamları hatırlatan Safevi, "Uluslararası kuruluşlar Filistinli çocukların ve gençlerin Siyonistler tarafından katledilmesine yıllarca sessiz kaldılar. Bu katliamlar karşısında söz konusu kuruluşlardan hiçbir tepki görmedik. Siyonistler doğrudan Filistinli çocukların başlarını hedef alarak ateş ediyorlar. 2023 yılı son rakamları Siyonist askerler tarafından 37 Filistinli çocuğun şehit edildiğini gösteriyor. Ayrıca birçok Filistinli genç ve çocuk İsrail hapishanelerinde tutuluyor" şeklinde konuştu.

İRAN MECLİSİ SLOGANLARLA YIKILDI

Öte yandan İran Meclisi'nde Hamas'a yönelik destek mesajları veren milletvekilleri, "İsrail'e ölüm", "Yaşasın Filistin" ve "Filistin galip geldi, İsrail yok edilecek" sloganları attı.

İsrail, Hamas, İran, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hamas'a destek veren İranlı vekiller, Meclis'i bu sloganla inletti: İsrail'e ölüm - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hamas'a destek veren İranlı vekiller, Meclis'i bu sloganla inletti: İsrail'e ölüm - Son Dakika
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