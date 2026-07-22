İran'dan kara harekatı sinyali! İki ülkenin ismi verildi - Son Dakika
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İran'dan kara harekatı sinyali! İki ülkenin ismi verildi

İran\'dan kara harekatı sinyali! İki ülkenin ismi verildi
22.07.2026 16:10
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İran'ın eski Dışişleri Bakanı ve mevcut milletvekili Manuçehr Muttaki, ABD'nin olası bir kara harekâtına karşılık Kuveyt ve Bahreyn’i işaret ederek bölgedeki Amerikan askeri üslerini ele geçirebileceklerini ve 100 Amerikan askerini esir alarak Tahran'a getirebileceklerini söyledi.

Washington yönetiminin, İran'ın petrol ihracatı açısından kritik önem taşıyan Hark Adası'nı ele geçirme ihtimalinin tartışıldığı bir dönemde Tahran'dan son derece sert bir yanıt geldi. 

İran siyasetinin etkili isimlerinden Manuçehr Muttaki, ABD’nin İran topraklarına yönelik muhtemel bir kara harekâtına karşılık, bölgedeki Amerikan askeri varlığının doğrudan hedef alınacağını vurguladı. İran'ın sadece füze ve insansız hava araçlarıyla yetinmemesi gerektiğini savunan Muttaki; Irak, Kuveyt ve Bahreyn'de bulunan ABD üslerinden birine kara harekâtı düzenlenebileceğini dile getirdi.

"100 AMERİKAN ASKERİNİ ESİR ALALIM"

Muttaki, Amerikan ordusunun kara harekâtı söylemlerine karşılık İran'ın da benzer bir askeri imkâna sahip olduğunu belirtti. Bölgedeki stratejik dengeleri değiştirebilecek bir öneride bulunan eski bakan, ABD üslerine yönelik kara saldırısı planını şu sözlerle aktardı:

"Amerikalılar kara harekâtından söz ediyor ancak bizim de kara harekâtı imkânımız var. Bölgedeki Amerikan üslerinden birine kara saldırısı düzenleyelim, 100 Amerikan askerini esir alalım ve İran’a getirelim. Irak, Bahreyn veya Kuveyt’teki Amerikan üslerinden birini ele geçirebiliriz."

KUVEYT VE BAHREYN'DEKİ TESİSLER HEDEF ALINACAK

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonunun eski üyelerinden Ahmed Bahşayeş Erdeştani de Muttaki'nin çıkışını destekleyen açıklamalarda bulundu. Erdeştani, ABD'nin İran topraklarına asker çıkarması durumunda Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan tesislerine kara saldırıları başlatılabileceğini ifade etti. Açıklamalarda, söz konusu Körfez ülkelerinin topraklarının tamamen işgal edilmesinden ziyade, sınırlar içinde yer alan stratejik Amerikan üslerinin kontrol altına alınmasının hedeflendiği kaydedildi.

KÖRFEZ’DE SALDIRILAR SÜRÜYOR

İran, son haftalarda Kuveyt ve Bahreyn’deki ABD askerî tesislerini füze ve insansız hava araçlarıyla hedef aldığını duyurdu. Kuveyt ve Bahreyn yönetimleri ise saldırıların egemenliklerini ihlal ettiğini belirterek Tahran’a tepki gösterdi.

Kuveyt yönetimi son olarak Hürmüz Boğazı’ndan geçen Kuveyt bandıralı bir tankerin hedef alınması üzerine İran’ın Kuveyt Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto notası verdi.

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Son Dakika Dünya İran'dan kara harekatı sinyali! İki ülkenin ismi verildi - Son Dakika

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