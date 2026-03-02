İranlı profesörden ABD için şok sözler: Ya küçük kızlara tecavüz ederler ya da onları bombalarlar

ABD ile İran arasındaki savaş sürerken Tahran Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Foad İzadi canlı yayında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. İzadi, ABD yönetimini sert sözlerle hedef aldı ve İran İslam Cumhuriyeti'nin uzun yıllar ayakta kalacağını savundu.

"YENİ NESİL YÖNETİMİ DEVRALACAK"

İzadi, ABD'nin İranlı liderleri hedef almasına atıfta bulunarak, "Amerika Birleşik Devletleri, İranlı liderleri yasa dışı yollarla öldürmeyi başarsa bile, yeni nesil İranlılar artık yönetimi devralacak" dedi.

1979 öncesini yaşamayan genç kuşağın artık ABD karşıtlığının nedenlerini daha iyi anladığını öne süren İzadi, bu sürecin İran'daki ideolojik duruşu daha da pekiştirdiğini savundu.

"YA KÜÇÜK KIZLARA TECAVÜZ EDERLER YA DA ONLARI BOMBALARLAR"

Konuşmasında son derece sert ifadeler kullanan İzadi, "Epstein sınıfıyla savaşıyoruz. Onlar ya küçük kızlara tecavüz ederler ya da onları bombalarlar" sözleriyle ABD'yi ağır biçimde suçladı.

ABD hükümetini "emperyalist ve zalim" olarak tanımlayan İzadi, Washington'ın başka ülkelere saldırdığını ve sivilleri hedef aldığını ileri sürdü.

"MÜCADELE EDECEĞİZ" MESAJI

İzadi, "Tanık olduğumuz bu hükümetle mücadele edeceğiz ve İran İslam Cumhuriyeti'nin, Amerika kendi kendini yok ettikten sonra bile uzun yıllar ayakta kalmasını sağlayacağız" ifadelerini kullandı. Açıklamalar, ABD-İsrail saldırıları ve İran'ın bölgesel misillemeleri sürerken geldi. Uzmanlar, bu tür söylemlerin savaş ortamında iç kamuoyunu mobilize etmeye yönelik ideolojik mesajlar taşıdığına dikkat çekiyor.