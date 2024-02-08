IRC: İsrail\'in saldırıları genişlerse Gazze\'de yerinden edilen sivillerin gidecek yeri kalmayacak

Kuruculuğunu ünlü fizikçi Albert Einstein'ın yaptığı New York merkezli Uluslararası Kurtarma Komitesi (IRC), Gazze'de yerinden edilen sivillerle ilgili yaptığı açıklamada, İsrail'in güneyde saldırıları genişletmesi durumunda yaklaşık 1,5 milyon kişinin gidecek yerinin kalmayacağını belirtti.
IRC'den yapılan açıklamada, "İsrail Refah'a doğru ilerlerken, Uluslararası Kurtarma Komitesi (IRC) ateşkes için acil çağrısını yinelemektedir. Refah'taki askeri operasyonlar Mısır'dan yapılan yardım transferlerini önemli ölçüde aksatacak ve yardım kuruluşlarının, İsrail tarafından orada güvende olacakları söylenen Filistin halkına en temel hizmetleri bile ulaştırmasını engelleyecektir. Sürekli korku, endişe ve stres altında yaşayan ve yiyecek, su ve sağlık hizmetlerinden yoksun olan Filistinlilerin hayatta kalmalarına yardımcı olacak hiçbir şeyleri kalmayacaktır. Refah da Gazze Şehri ve Han Yunus ile aynı kaderi paylaşırsa, Gazze'nin tüm bölgeleri, Gazzeliler için umut ve hayatta kalmaya dair her türlü yaşam çizgisiyle birlikte yok olacaktır" denildi.
NÜFUSUN YARISINDAN FAZLASI GÜNEYDE
IRC Acil Durumlar Başkan Yardımcısı Bob Kitchen, yaptığı açıklamada, "Refah'taki askeri operasyonlar bir milyondan fazla Filistinlinin yerinden edilmesine yol açacak ve on binlerce insan için ölüm, yıkım ve yaralanma riski doğuracaktır. Gazze'nin 2.2 milyonluk nüfusunun yarısından fazlası Refah'a sığınmış durumda ve çoğunluğu geçici barınaklarda, çadırlarda ya da açıkta yaşıyor" dedi.
IRC, sadece ateşkesin sivil ölümlerini ve insani trajediyi durduracağının altını çizerek, "IRC, çatışmaların derhal durdurulması ve nüfuz sahibi tüm tarafların bu nüfuzu kullanarak kalıcı bir ateşkes sağlaması çağrısında bulunmaktadır. Sadece bir ateşkes sivilleri koruyacak ve hayat kurtarmak için gereken insani yardım seviyesinin yükseltilmesini sağlayacaktır" ifadelerine yer verdi.
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