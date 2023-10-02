İşadamı teknesine balinanın çarpması sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika

İşadamı teknesine balinanın çarpması sonucu hayatını kaybetti

İşadamı teknesine balinanın çarpması sonucu hayatını kaybetti
Son Güncelleme: 02.10.2023 13:45

Avustralya'da bir adam, bir balinanın tekneye çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay, Sydney'in Botany Körfezi'nde meydana geldi. Stuart Collings ve damadı Darren Curmi, teknedeyken bir balina tekneye çarptı ve ikisini denize attı. 61 yaşındaki Collings boğuldu, 53 yaşındaki Curmi ise yaklaşık 45 dakika boyunca yüzerek hayatta kaldı. Eyalet Acil Hizmetler Bakanı Jihad Dib, olayı 'kesinlikle istisnai bir kaza' olarak nitelendirdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Avustralyalı işadamı denizde teknesi ile gezdiği sırada bir balinanın teknesine çarpması sonucu hayatını kaybetti.

İşadamı teknesine balinanın çarpması sonucu hayatını kaybetti

Avustralyalı bir adam, yetkililerin "kesinlikle istisnaî bir kaza" olarak tanımladığı bir olayda bir balinanın tekneye çarpması sonucu boating sırasında öldü.

Stuart Collings ve damadı Darren Curmi, Sydney'in Botany Körfezi cumartesi günü teknelerindeyken bir balina tekneye doğru atladı ve iki adamı denize attı.

61 yaşındaki Collings bilincini kaybederken kaybedip hayatını kaybederken Curmi, 45 dakika boyunca kurtulmayı başardı.

İşadamı teknesine balinanın çarpması sonucu hayatını kaybetti

Eyalet Acil Hizmetler Bakanı Jihad Dib, kazayı çok istisnai bir kaza olarak tanımladı.

Güney Galler polis, dev balinanın tekneye çarpması sonucu teknenin şiddetli bir şekilde sarsıldığını bunun sonucu olarak teknede bulunan iki kişinin denize düştüğünü söyledi.

Hayatını kaybeden Collings'in denize düşmeden önce kafasının sert bir yere çarpmış olabileceği tahmin ediliyor.

İşadamı teknesine balinanın çarpması sonucu hayatını kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Collings'i denize tekneye çıkarıp CPR uyguladı fakat kurtaramadı.

Gördü tanıkları dev balinanın tekneye çarpmasından sonra şiddetli bir ses duyduklarını ve çarpmanın etkisi ile iki adamın denize fırladıklarını gördüklerinisöyledi.

Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor

Abdullah Teymur
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SON DAKİKA: İşadamı teknesine balinanın çarpması sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
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