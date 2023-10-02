İşadamı teknesine balinanın çarpması sonucu hayatını kaybetti

Avustralyalı işadamı denizde teknesi ile gezdiği sırada bir balinanın teknesine çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Avustralyalı bir adam, yetkililerin "kesinlikle istisnaî bir kaza" olarak tanımladığı bir olayda bir balinanın tekneye çarpması sonucu boating sırasında öldü.

Stuart Collings ve damadı Darren Curmi, Sydney'in Botany Körfezi cumartesi günü teknelerindeyken bir balina tekneye doğru atladı ve iki adamı denize attı.

61 yaşındaki Collings bilincini kaybederken kaybedip hayatını kaybederken Curmi, 45 dakika boyunca kurtulmayı başardı.

Eyalet Acil Hizmetler Bakanı Jihad Dib, kazayı çok istisnai bir kaza olarak tanımladı.

Güney Galler polis, dev balinanın tekneye çarpması sonucu teknenin şiddetli bir şekilde sarsıldığını bunun sonucu olarak teknede bulunan iki kişinin denize düştüğünü söyledi.

Hayatını kaybeden Collings'in denize düşmeden önce kafasının sert bir yere çarpmış olabileceği tahmin ediliyor.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Collings'i denize tekneye çıkarıp CPR uyguladı fakat kurtaramadı.

Gördü tanıkları dev balinanın tekneye çarpmasından sonra şiddetli bir ses duyduklarını ve çarpmanın etkisi ile iki adamın denize fırladıklarını gördüklerinisöyledi.

Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor