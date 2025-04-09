İşçi ve memurlar 24 saatlik greve gitti, Yunanistan'da hayat durma noktasına geldi - Son Dakika
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Dünya

İşçi ve memurlar 24 saatlik greve gitti, Yunanistan'da hayat durma noktasına geldi

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Yunanistan'da işçi ve memurlar "hükümetin hayat pahalılığına karşı önlem alması" talebiyle 24 saatlik greve gitti. Grev nedeniyle başta başkent Atina olmak üzere birçok şehirde toplu ulaşım sekteye uğrarken demiryolu ve denizyolu ulaşımı tamamen durdu.

09.04.2025 15:36  Güncelleme: 15:47
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Yunanistan'da işçi Sendikaları Konfederasyonu (GSEE) ve Memur Sendikaları Konfederasyonunun (ADEDY) çağrısıyla işçi ve memurlar 24 saatliğine iş bıraktı. Greve Yunanistan Komünist Partisine (KKE) bağlı PAME işçi sendikası da destek verdi. Grev nedeniyle başta başkent Atina olmak üzere birçok şehirde toplu ulaşım sekteye uğradı.

DEMİR YOLU VE DENİZ YOLU ULAŞIMI DURDU

Demiryolu ve denizyolu ulaşımı tamamen durdu. Tren seferleri iptal edildi. Gemiler limanlarda aborda kaldı. Havaalanlarında uçuşlar iptal edildi. Grev kapsamında başkent Atina'da eylem düzenlendi. Atina'da bir araya gelen binlerce işçi ve memur parlamento binası önüne yürüdü.

MAAŞLARIN ARTIRILMASINI TALEP EDİYORLAR

Eylemciler hükümetin hayat pahalılığına çözüm bulması ve maaşların artırılmasına ilişkin taleplerini dile getirdi. Emekliler ise 2009'da başlayan ekonomik kriz sürecinde iptal edilen 13'üncü ve 14'üncü maaş uygulamasının geri getirilmesini talep etti. İsrail saldırılarına karşı Filistin'e destek için Filistin bayrakları da eylemde yer aldı. Benzer eylemler, başta Selanik olmak üzere ülkenin birçok farklı kentinde de düzenlendi.

İşte ülkedeki protesto gösterilerinden kareler;

İşçi ve memurlar 24 saatlik greve gitti, Yunanistan'da hayat durma noktasına geldi
İşçi ve memurlar 24 saatlik greve gitti, Yunanistan'da hayat durma noktasına geldi
İşçi ve memurlar 24 saatlik greve gitti, Yunanistan'da hayat durma noktasına geldi
İşçi ve memurlar 24 saatlik greve gitti, Yunanistan'da hayat durma noktasına geldi
İşçi ve memurlar 24 saatlik greve gitti, Yunanistan'da hayat durma noktasına geldi
İşçi ve memurlar 24 saatlik greve gitti, Yunanistan'da hayat durma noktasına geldi
İşçi ve memurlar 24 saatlik greve gitti, Yunanistan\'da hayat durma noktasına geldi
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Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya İşçi ve memurlar 24 saatlik greve gitti, Yunanistan'da hayat durma noktasına geldi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Sami Göksu:
    Siyaset dilinize sahip çıkarsanız yaz geldi türkler truzim ile destek olur 0 0 Yanıtla
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