İşgalin altıncı günü! Rus birliklerine ait 6 askeri araç patlatıldı - Son Dakika
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İşgalin altıncı günü! Rus birliklerine ait 6 askeri araç patlatıldı

01.03.2022 16:29

Ukrayna'ya bağlı askerler, ilerleyişini sürdüren işgalci Rus güçlerinin içerisinde bulunduğu 6 askeri aracı Borodyanka'da patlattı. 6 askeri aracın bulunduğu konvoyda ölü ve yaralı sayısı belli değil.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgalde 6. günde önemli gelişmeler yaşandı. Avrupa Parlamentosu'na video konferans yoluyla bağlanan Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Avrupa ülkelerinden yardım isteyerek, Putin'le savaşlarını sürdüreceklerini belirtti.

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RUSLARIN İLERLEYİŞİ SÜRÜYOR

Direnmekte kararlı olan Ukraynalılar, işgalci güçlere karşı tüm gücünü kullanırken, Ruslar da Kiev'deki ilerleyişini sürdürmeye çalışıyor. Dinyeper Nehri kıyısına ulaşmaya çalışan işgalci Rus birlikleri, Kiev'in 40 km batısında bulunan Borodyanka'da bomba yağmuruna tutuldu.

Ukrayna'da Rus konvoyu patlatıldı, ortalık cehenneme döndü

6 ASKERİ ARACI İMHA ETTİLER

Ukrayna'ya bağlı askerler, ilerleyişini sürdüren işgalci Rus güçlerinin içerisinde bulunduğu 6 askeri aracı imha etti. Rus askerlerin içerisinde yer aldığı araçlarda kaç kişinin öldüğü veya kaç kişinin yaralandığı bilgisi henüz net değil.

Ukrayna'da Rus konvoyu patlatıldı, ortalık cehenneme döndü
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Son Dakika Dünya İşgalin altıncı günü! Rus birliklerine ait 6 askeri araç patlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İşgalin altıncı günü! Rus birliklerine ait 6 askeri araç patlatıldı - Son Dakika
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