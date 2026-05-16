IŞİD Lideri Nijerya\'da Öldürüldü

Nijerya Devlet Başkanı Bola Tinubu, ABD ile yürütülen ortak operasyon sonucunda İslam Devleti (IŞİD) örgütünün üst düzey bir liderinin öldürüldüğünü doğruladı.

Tinubu, yaptığı açıklamada "Kararlı Nijerya Silahlı Kuvvetlerimiz, Amerika Birleşik Devletleri Silahlı Kuvvetleri ile yakın iş birliği içinde, İslam Devleti'nin saflarına ağır darbe indiren cesur bir ortak operasyon gerçekleştirdi" dedi.

Operasyon ilk olarak ABD Başkanı Donald Trump tarafından duyuruldu. Trump, Abu-Bilal al-Minuki'yi "küresel olarak IŞİD'in ikinci ismi" ve "dünyanın en aktif teröristi" olarak niteledi.

Al-Minuki, 2023 yılında Washington tarafından "Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist" ilan edilmişti.

Bu ölüm, 2019'da örgüt lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından IŞİD için bir başka önemli gerileme anlamına geliyor.

Tinubu, yaptığı açıklamada al-Minuki'nin Çad Gölü Havzası'ndaki yerleşkesine düzenlenen saldırı sırasında "birkaç yardımcısıyla birlikte" öldürüldüğünü söyledi.

Bu havza, Nijerya, Çad, Nijer ve Kamerun tarafından paylaşılan geniş bir su yolları ve bataklık bölgesidir.

Bölge uzun süredir Boko Haram ve rakip fraksiyonu IŞİD Batı Afrika Eyaleti (ISWAP) için bir kale niteliği taşıyor.

Abu-Bilal al-Minuki'nin kuzeydoğu Nijerya'daki Borno Eyaleti'nden olduğu düşünülüyor.

Analistler, lakabının muhtemelen eyaletteki Mainok kasabasından geldiğini, bunun insanların memleketleri veya aile adlarıyla tanımlandığı yaygın bir bölgesel gelenek olduğunu belirtiyor.

Nijerya ordusu, "nokta atışı operasyonun" "yakın zamanda kurulan ABD-Nijerya ortaklığı ve istihbarat paylaşımı çabaları" sayesinde mümkün olduğunu söyledi.

Ordu, al-Minuki'nin "Genel Eyaletler Dairesi Başkanı" görevine yükseltildiğini ve bunun onu küresel IŞİD hiyerarşisinin en üst düzey isimlerinden biri haline getirdiğini belirtti.

Yetkililer, bundan önce Afrika'nın Sahel bölgesi ve Batı Afrika genelinde IŞİD bağlantılı operasyonları denetlediğini, sivilleri ve azınlık toplulukları hedef alan saldırılar da dahil olmak üzere çok sayıda eylemden sorumlu olduğunu söyledi.

Ordu ayrıca al-Minuki'yi, 2018'de kuzeydoğu Nijerya'daki bir yatılı okuldan 100'den fazla kız öğrencinin Boko Haram tarafından kaçırıldığı Dapchi okul kızları kaçırma olayıyla da ilişkilendirdi.

Nijerya ordusu sözcüsü Samali Uba, al-Minuki'nin daha önce Kuzey Afrika'daki IŞİD operasyonlarını desteklemek amacıyla savaşçıların Libya'ya sevk edilmesine yardım ettiğini söyledi.

2015'te IŞİD'e bağlılık yemini etmeden önce, üst düzey bir Boko Haram komutanı olarak tanımlanıyordu.

Boko Haram, 2009 yılında kuzey Nijerya'da İslami yönetim kurma hedefiyle silahlı saldırılarına başladı.

Grup, dönemin lideri olduğu düşünülen Abubakar Shekau'nun 2015 yılında Boko Haram'ın X hesabından bir sesli açıklama yayımlamasının ardından IŞİD'e bağlılık yemini etti.

Grubun amacı, İslam hukuku ya da şeriata göre tek bir siyasi ve dini lider tarafından yönetilen bir devlet, yani bir "halifelik" kurmaktı.

Trump, al-Minuki'nin ölümünü IŞİD'in Afrika'daki ve küresel ağlarına büyük bir darbe olarak nitelendirdi; bunun finansman kanallarını ve komuta yapılarını bozduğunu söyledi.

ABD Başkanı, Nijerya hükümetine "ortaklıkları" için teşekkür ederek, Minuki'nin "artık Afrika halkını terörize etmeyeceğini ya da Amerikalıları hedef alan operasyonların planlanmasına yardımcı olmayacağını" ekledi.

Nijerya ve ABD, ülke aşırılık yanlısı şiddetle mücadele çabalarını artırırken askeri iş birliğini de güçlendirdi.

Nisan ayında IŞİD, Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Adamawa eyaletinde bir futbol sahasında en az 29 kişinin öldürüldüğü saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.

2025'in Noel döneminde ABD ve Nijerya, Sokoto eyaletinde IŞİD bağlantılı grupları hedef alan ortak bir hava saldırısı düzenledi.

Tinubu, yakın zamanda Ruanda'nın Kigali kentinde düzenlenen Afrika CEO Forumu'nda yaptığı konuşmada, Nijerya'nın uluslararası ortaklarla artan güvenlik iş birliğini savundu.

" Güvenlik zorlukları her zaman olacaktır, bunlar tek başına yapabileceğiniz şeyler değildir, dünyayı izolasyon içinde yönetemezsiniz" dedi ve ekledi:

"Trump bile ne kadar cesur olursa olsun, Çin'e gidiyor ve Tayvan hakkında konuşuyor; o halde Nijerya'da ben kimim ki bunu tek başıma yapabileceğimi söyleyeyim?

"Komşularımı kucaklamalıyım. Halkımızın can ve mal güvenliğini artırmak için gerekli olan pragmatik iş birliği ve ortaklıkları sürdürmeliyim."