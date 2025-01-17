İşlenmiş Kırmızı Et Tüketimi Demans Riskini Artırıyor

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YENİ bir çalışma, işlenmiş kırmızı et ürünlerini fazla tüketen kişilerin demans hastalığına yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu gösterdi.

Harvard Üniversitesi'ne bağlı T.H. Chan Halk Sağlığı bölümünden araştırmacılar, sosis ve salam gibi işlenmiş kırmızı et ürünlerini fazla tüketen kişilerin demans hastalığına yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu tespit etti.

Araştırma kapsamında demans tanısı bulunmayan, ortalama 49 yaşındaki yaklaşık 134 bin katılımcı her 2 ila 4 yılda bir, yedikleri yiyecekleri ve bunları ne sıklıkta tükettiklerini listeleyen bir gıda günlüğü doldurdu. Araştırmacılar, katılımcıları günde yediği ortalama kırmızı et miktarına göre 'az miktarda tüketen', 'orta miktarda tüketen' ve 'fazla miktarda tüketen' olarak 3 gruba ayırdı.

Çalışma sonucunda, işlenmiş kırmızı et ürünlerini 'fazla miktarda tüketen' kişilerin ilerleyen yıllarda demans tanısı alma riskinin 'az miktarda tüketenlere' kıyasla yüzde 13 daha fazla olduğu görüldü.

Araştırmada, işlenmemiş kırmızı eti fazla tüketen kişiler ile az tüketenler arasında demans tanısı alma riskine ilişkin bir fark olmadığı bildirildi.