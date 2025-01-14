İspanya Başbakanı Sanchez'den Türkiye ile İlişkilerin Güçlendirilmesi Vurgusu - Son Dakika
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İspanya Başbakanı Sanchez'den Türkiye ile İlişkilerin Güçlendirilmesi Vurgusu

İspanya Başbakanı Sanchez\'den Türkiye ile İlişkilerin Güçlendirilmesi Vurgusu

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Orta Doğu politikaları kapsamında Türkiye ile ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. 9'uncu İspanyol Büyükelçiler Konferansı'nda konuşan Sanchez, Avrupa'nın dış politikada birliğini koruması gerektiğini de vurguladı.

14.01.2025 17:21  Güncelleme: 17:22
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İSPANYA Başbakanı Pedro Sanchez, Orta Doğu'daki politikaları kapsamında Türkiye ile ilişkileri güçlendirmeleri gerektiğini belirtti.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Madrid'de 2 gündür devam eden ve bugün sona erecek olan 9'uncu İspanyol Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu. Sanchez, Orta Doğu'daki politikaları kapsamında Türkiye ile ilişkileri daha da güçlendirmeleri gerektiğini söyledi.

Pedro Sanchez, İspanya'nın gerek Orta Doğu gerekse Ukrayna'da barış, istikrar, uluslararası hukuk ve insan haklarına saygı temeline göre hareket ettiğini bildirdi. Orta Doğu özelinde bölge ülkeleri ile diyalogları artırmaları gerektiğini dile getiren Sanchez, "Türkiye ile ilişkileri daha da güçlendirmeliyiz" dedi.

Avrupa Birliği'nin (AB) dış politikada güçlendirilmesi gerektiğini de vurgulayan Sanchez, "Avrupa'yı bölmeye çalışanlara karşı durmanın zamanı geldi" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya İspanya Başbakanı Sanchez'den Türkiye ile İlişkilerin Güçlendirilmesi Vurgusu - Son Dakika

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