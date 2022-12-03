İspanya'nın güneyindeki Endülüs Özerk Bölgesi'nin bir şehri olan Malaga'da genç kadınların sokak ortasında soyunmaya başlamaları nedeniyle ilginç anlar yaşandı.
İç çamaşırlarını çıkartarak kameranın karşısında poz veren modeller kendilerini izlemek için toplanan kalabalığa aldırış etmedi.
Kalabalıktan eleştiri seslerinin yükselmesi üzerine bir kişi o anları kaydederek sosyal medyadan paylaştı. Belediye yetkilileri, izin verilmediğini kabul ettikten sonra, cüretkar fotoğraf çekimi hakkında acil bir soruşturma başlattı.
Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü çocukların ve ailelerin olduğu bir sokakta bu tarz bir fotoğraf çekiminin yapılmasını doğru bulmadıklarını dile getirdi.
Son Dakika › Dünya › Genç kadınlar sokağın ortasında bir anda soyunmaya başladı, gerçek sonra anlaşıldı - Son Dakika