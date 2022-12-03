Genç kadınlar sokağın ortasında bir anda soyunmaya başladı, gerçek sonra anlaşıldı - Son Dakika
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Genç kadınlar sokağın ortasında bir anda soyunmaya başladı, gerçek sonra anlaşıldı

03.12.2022 09:41
Genç kadınlar sokağın ortasında bir anda soyunmaya başladı, gerçek sonra anlaşıldı

İspanya'da bulunan Malaga kentinde kadınların sokak ortasında bir anda soyunmaya başlaması çevredekiler tarafından büyük şaşkınlıkla karşılandı. Dakikalar sonra ortaya çıkan fotoğraf makineleri ise bu durumun bir katalog çekiminden kaynaklı olduğunun anlaşılmasını sağladı. Ancak yine de abartılı çekim hakkında soruşturma başlatıldı.

İspanya'nın güneyindeki Endülüs Özerk Bölgesi'nin bir şehri olan Malaga'da genç kadınların sokak ortasında soyunmaya başlamaları nedeniyle ilginç anlar yaşandı.

KALABALIĞA ALDIRIŞ ETMEDİLER

İç çamaşırlarını çıkartarak kameranın karşısında poz veren modeller kendilerini izlemek için toplanan kalabalığa aldırış etmedi.

Genç kadınlar sokağın ortasında bir anda soyunmaya başladı, gerçek sonra anlaşıldı

TEPKİ YÜKSELDİ

Kalabalıktan eleştiri seslerinin yükselmesi üzerine bir kişi o anları kaydederek sosyal medyadan paylaştı. Belediye yetkilileri, izin verilmediğini kabul ettikten sonra, cüretkar fotoğraf çekimi hakkında acil bir soruşturma başlattı.

SOSYAL MEDYADA DA ELEŞTİRİ ALDI

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü çocukların ve ailelerin olduğu bir sokakta bu tarz bir fotoğraf çekiminin yapılmasını doğru bulmadıklarını dile getirdi.

Genç kadınlar sokağın ortasında bir anda soyunmaya başladı, gerçek sonra anlaşıldı
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