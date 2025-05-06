İspanya\'dan BM\'ye 500 Milyon Avro Destek

İSPANYA Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Gazze'de insan hakları ihlalleri ve savaş suçlarının soruşturulması çabalarının desteklenmesi için BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'ne 500 milyon avro ilave destek sağlayacaklarını açıkladı.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İspanya Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi'nde, hükümetin 1 Nisan'da onayladığı 2025-2028 dönemine ilişkin yeni Dış Eylem Planı'nı anlattı. İsrail'in uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuka göre hareket etmesi gerekliliğini Uluslararası Adalet Divanı'ndaki (UAD) duruşmada hatırlattıklarını belirten Albares, BM üyesi olan İsrail'in BM kurumlarıyla iş birliği yapması ve Filistin halkının temel ihtiyaçlarını karşılaması gerektiğini söyledi.

Albares, Gazze'de işlenen savaş suçları ile insan hakları ihlallerine yönelik soruşturmasında çabalarını ve kapasitesini artırması için BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'ne 500 milyon avro ilave destekte bulunacaklarını bildirdi.