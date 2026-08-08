İspanya-İtalya Arasında Schengen Krizi Derinleşti

İspanya'nın sonrası İtalya ile İspanya arasında çıkan Schengen krizi büyüyor. İtalya'nın geçen haftadan itibaren İspanya'dan gelenler için Schengen serbest dolaşım sistemini askıya almasının ardından İspanya da karşılık olarak dün geceden itibaren İtalya'dan gidenlere sınır kontrolü uygulamaya başladı.Geçen ay sonunda Ceuta'ya Fas'tan on binlerce kişinin geçmesinden sonra İtalya hükümeti, İspanya ile Schengen serbest dolaşım rejimini geçici olarak askıya almıştı.1 Ağustos'ta uygulanmaya başlayan bu tedbir, kara sınırları bulunmayan İspanya'dan İtalya'ya deniz ya da hava yoluyla gelenler için sınır kontrollerinin devreye girmesi anlamına geliyor.AB içinde göç dosyasına yaklaşımlarıyla ayrışan iki cephede yer alan, İtalya'nın sağ koalisyon hükümetinin lideri Giorgia Meloni ile İspanya'nın sosyalist Başbakanı Pedro Sanchez arasındaki anlaşmazlık, Ceuta kriziyle perçinlendi.Ceuta'da yaşananlar nedeniyle İtalya başta olmak üzere bazı AB ülkelerinin Schengen sistemini tartışmaya açmasına tepki gösteren Madrid yönetimi dün İtalya'ya bir "ultimatom" verdi. İspanya hükümetinin açıklamasında eğer İtalya sınır kontrollerini 9 Ağustos Pazar gününe kadar durdurmazsa karşı tedbire başvurulacağı uyarısı yapıldı.İtalya Başbakanı'nın bu mesaja yanıtı sert oldu. Meloni, "İtalya ultimatom kabul etmez" dedi ve "İspanya'dan gelen üçüncü ülke vatandaşları için Schengen Anlaşması'nın uygulanmasının askıya alınması kararını, en azından 15 Ağustos'a kadar gözden geçirmeye niyetimiz yok" diye ekledi.İtalya Başbakanlığı, 15 Ağustos'ta Ceuta'ya yeni bir göç dalgasının beklendiğini de iddia etti ve bunun İtalya için "güvenlik ve terör riski" yaratmadığından emin olana kadar kontrol uygulamasının süreceğini belirtti.İtalya'dan gelen bu ret yanıtı üzerine İspanya da karşı tedbir olarak bu ülkeden gelen uçuşlara sınır kontrolü uygulamaya başladı.İspanya basınına göre İtalya'ya yönelik kontrollerin, 8 Ağustos Cumartesi gece yarısından 7 Eylül'e kadar uygulanması planlanıyor.Bu haber bugün "topyekun çatışma", "İspanya-İtalya arasında boğa güreşi" gibi ifadelerle İtalya basınının manşetlerinde yer aldı.

İtalya, Schengen serbest dolaşım sistemini İspanya özelinde askıya alma kararında gerekçe olarak 'ulusal güvenlik' endişelerini öne sürüyor.İspanya yönetimi ise ülkenin Afrika ile kara sınırı olan tek AB üyesi olmasına rağmen "AB'nin en güvenli ikinci dış sınırına" sahip olduğunu belirtiyor.İspanya, Temmuz sonunda birkaç gün içinde Fas'tan Ceuta'ya giriş yapan onbinlerce kişinin tamamına yakınının kısa sürede Fas'a geri gittiğini vurguluyor.Ceuta'nın yöneticisi Juan Jesús Vivas, Temmuz sonunda Fas'tan Ceuta'ya giren 78 bin kişinin çoğunun Fas'a döndüğünü, 3-5 bin kadarının halen kentte olduğunu söyledi. İspanyol yetkililer bunlardan yaklaşık 1400'ünün çocuk yaşta olduğunu belirtiyor.Bu süreçte ölenlerin sayısının 100'ün üzerinde olduğu hesaplanıyor.Ayrıca Ceuta'nın zaten Schengen sistemi dışında kurallara tabi olması nedeniyle buraya ulaşan göçmenlerin kontrolsüz şekilde kıta Avrupasına girişinin söz konusu olmadığına dikkat çekiyor.Buna rağmen İtalya hükümetinin sınır kontrolü başlatma kararı ülkede muhalefet ve basının bir kısmı tarafından gelecek sene yapılacak genel seçimlerle ilişkilendiriliyor. Göç karşıtı vaatlerle 2022'de iktidara gelen Meloni hükümetinin, yeni kurulan bir aşırı sağcı partiye oy kaptırma endişesiyle Ceuta krizini kullandığı yorumları sıklıkla dile getiriliyor.'Meloni Trump'la fotoğraf istiyor'İspanya Gençlik Bakanı Sira Rego da bugün La Repubblica gazetesinde yayımlanan söyleşisinde İtalya'nın reaksiyonunu şöyle yorumladı: "Meloni, Avrupa'nın çıkarlarını savunmaktan ziyade Trump'la yeniden fotoğraf çekilmekle ilgileniyor gibi görünüyor. Avrupa'yı içeriden zayıflatmayı amaçlayan bir siyasi gündemi ithal ediyor."İspanyol Bakan, "Uluslararası aşırı sağ mükemmel bir şekilde koordine olmuş durumda. (İspanya'daki aşırı sağcı Vox lideri) Abascal, Meloni, Elon Musk ve İsrail'in soykırımcı hükümetinin bazı üyelerinin Ceuta konusunda aynı anlatıya, yani tehdit ve çöküşe hızla odaklanmaları tesadüf değil" diye ekledi.Rastgele kontroller nasıl yapılıyor?İtalya yönetimi, Ceuta krizi sonrası İtalya'da havalimanlarında geçen hafta sonu başlatılan kontrollerin AB vatandaşlarını kapsamadığını, "Schengen bölgesinde AB vatandaşı olmayanları kontrol etmenin" amaçlandığını belirtiyor. Ancak rastgele yapılması öngörülen kontrollerde seçim kriterleri de tartışma yaratıyor.Geçen hafta sonu bu kontrollere takılan bir İtalya vatandaşının tecrübesi hem İspanya'da hem İtalya'da haberlere konu oldu.Annesi Filipinli babası İtalyan olan, İtalya vatandaşı Leandro Tirreno, Barselona-Roma uçuşu sonrası Roma Fiumicino Havalimanı'nda yaşadıklarını La Repubblica gazetesine anlattı: "İtalyan vatandaşı olmama rağmen, fiziksel görünümüm nedeniyle durduruldum. Belgelerimi göstermek ya da polisin sorularını yanıtlamak sorun değil ama bu beni rahatsız etti…Eğer Ceuta'daki olayların ardından yapılan kontroller buysa pek mantığı yok bence."