Dev dolu taneleri hayatı kabusa çevirdi! 20 aylık bebek yaşamını yitirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Dev dolu taneleri hayatı kabusa çevirdi! 20 aylık bebek yaşamını yitirdi

01.09.2022 08:44

İspanya'nın özerk bölgesi Katalonya'da 10 santimetre çapındaki dolu tanelerinin isabet ettiği 20 aylık bebek aldığı yaralar sonrası kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Yalnızca 10 dakika süren dolu sağanağında onlarca kişi de yaralandı. Uzmanlar, bölgede son 20 yılda bu büyüklükte bir dolu yağmadığını belirterek yağışların ilerleyen günlerde de devam edebileceği konusunda halka uyarılarda bulundu.

İspanya'nın kuzeydoğu bölgesinde etkili olan şiddetli fırtınalar, son 20 yılda görülen en büyük dolu tanelerinin yağmasına neden olurken, yağışlar sırasında onlarca insan yaralandı. Özerk bölge Katalonya'da ise 20 aylık bir bebek büyük bir dolu tanesinin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

ALDIĞI AĞIR YARALAR NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Girona eyaletinin La Bisbal d'Empordà kasabasında dolu tanelerinin isabet etmesi sonucu ağır yaralar alan bebek, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

10 santimetre büyüklüğünde dolu tanelerinin vurduğu Katalonya'da 20 aylık bir bebek hayatını kaybetti

"BEBEK İÇİN YAPILABİLECEK PEK FAZLA BİR ŞEY YOKTU"

Kasabanın belediye başkanı Carme Vall, İspanya'nın ulusal yayın kuruluşu RTVE'ye verdiği demeçte "Dolu tanelerinin küçük bir bebeğe isabet ettiği korkunç bir olay yaşadık. Onun için yapılabilecek pek fazla bir şey yoktu" ifadelerini kullandı.

"YALNIZCA 10 DAKİKA SÜRDÜ AMA KABUSU YAŞATTI"

Belediye başkanı ise Katalan radyo istasyonu RAC 1'e bölgeye neredeyse hiç yağmur düşmediğini ancak 10 santimetre çapındaki dolu tanelerinin 10 dakika boyunca çok etkili olduğunu ve hayatı kabusa çevirdiğini söyledi.

10 santimetre büyüklüğünde dolu tanelerinin vurduğu Katalonya'da 20 aylık bir bebek hayatını kaybetti

"20 YILDIR BÖYLE BİR YAĞIŞ GÖRÜLMEDİ"

Katalan meteoroloji ofisi MeteoCat, 20 aylık bebeğin hayatını kaybettiği kasabada çapı 10 santimetre olarak ölçülen dolu tanelerinin 2002 yılından bu yana bölgeye düşen en büyük dolu taneleri olduğuna vurgu yaptı.

UZMANLARDAN HALKA UYARI

Çok sayıda insanın yaralandığı bölgedeki yağışların ilerleyen günlerde de devam edeceği konusunda uyarılarda bulunan uzmanlar, yine benzer büyüklükte dolu tanelerinin düşebileceğini belirtti.

YORUMLAR
500
Tenis topu büyüklüğündeki dolu 1 çocuğu canından etti! Onlarca yaralı var Tenis topu büyüklüğündeki dolu 1 çocuğu canından etti! Onlarca yaralı var Batık kasaba Aceredo yoğun kuraklık nedeniyle ortaya çıktı Batık kasaba Aceredo yoğun kuraklık nedeniyle ortaya çıktı

İspanya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dev dolu taneleri hayatı kabusa çevirdi! 20 aylık bebek yaşamını yitirdi - Son Dakika


Son Dakika
08:44 Dev dolu taneleri hayatı kabusa çevirdi! 20 aylık bebek yaşamını yitirdi
08:33 42 yaşındaki Daniel Güiza, İspanya 6. lig ekibi UD Algaida'ya transfer oldu
08:02 Konut sıkıntısını Demokrat Parti lideri Uysal'ı da vurdu! Afgan ev sahibinin sözleri sonrası evinden taşınmak zorunda kaldı
07:47 Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert sözler: Bu milleti batırdın, fatura ödeme sırası sana da gelecek!
07:59 Yunan yine ağladı! NATO'nun 30 Ağustos paylaşımını silindi
08:11 Adana'da vahşet! Genç kadın kafası taşla ezilerek öldürüldü
04:20 Yasak aşk yaşayan çiftin tartışması kanlı bitti! Evli kadın, ilişkisi olduğu adamı bıçaklayarak öldürdü
08:32 Çocuklarını görmek istedi! Eski eşi satırla kovalayıp tehditler savurdu
01:50 Düğün dönüşü korkunç kaza! Kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 8 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
00:54 Türkiye'nin en gizemli yeri! İçerideki hava sadece 300 kişiyi yaşatabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 08:53:17. #1.13#
SON DAKİKA: Dev dolu taneleri hayatı kabusa çevirdi! 20 aylık bebek yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement