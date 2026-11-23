İspanya'nın turistik adalarından Mayorka'da çıkan orman yangını, saatte 60 kilometreyi aşan rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yetkililer, Alcudia ve Formentor Burnu yakınlarındaki bölgeye turistlerin yaklaşmaması uyarısında bulundu. Yangında yaklaşık 263 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

ALEVLERLE MÜCADELE SÜRÜYOR

İspanya'nın Balear Adaları'na bağlı Mayorka Adası'ndaki Formentor Yarımadası'nda pazar akşamı saat 20.30 sıralarında orman yangını çıktı. Ses Cases Velles ile Cala Murta arasındaki ormanlık alanda başlayan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Yangının ardından bölgede birinci seviye acil durum ilan edildi. Balear Adaları yönetimine bağlı yaklaşık 50 personel, dört itfaiye aracı ve hava araçlarıyla söndürme çalışmalarına katıldı. İki helikopter ve iki amfibi uçağın da çalışmalara destek verdiği bildirildi.

263 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Yerel basında yer alan son bilgilere göre yangında yaklaşık 263 hektarlık çam ormanı ve doğal alan zarar gördü. Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürdüğü, yangının henüz tamamen kontrol altına alınamadığı belirtildi.

Rüzgarın şiddetinin azalmasıyla söndürme çalışmalarında ilerleme kaydedildi. Yetkililer, alevlerin yerleşim alanlarına ulaşmadığını ve şu ana kadar herhangi bir tahliye işleminin yapılmadığını açıkladı.

TURİSTLERE BÖLGEDEN UZAK DURUN ÇAĞRISI

Balear Adaları Başkanı Marga Prohens, yangını yakından takip ettiklerini belirterek vatandaşlardan ve turistlerden tehlikeli bölgeye yaklaşmamalarını istedi. Prohens ayrıca itfaiye ve acil müdahale araçlarının geçişini kolaylaştırmak için ulaşım yollarının açık tutulması çağrısında bulundu.

Yangının, binlerce turistin ziyaret ettiği Alcudia ve Formentor çevresinde çıkması endişeye neden oldu. Alevlerin uçaklardan, Balear Adaları'nın diğer bölgelerinden ve İspanya ana karasından görülebildiği aktarıldı. Yangının uçuş trafiğini etkileyip etkilemediğine ilişkin ise henüz kesin bilgi bulunmuyor.