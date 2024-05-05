İsrail Başbakanı Al Jazeera'nın İsrail'deki yayınlarına son verileceğini açıkladı - Son Dakika
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İsrail Başbakanı Al Jazeera'nın İsrail'deki yayınlarına son verileceğini açıkladı

İsrail Başbakanı Al Jazeera\'nın İsrail\'deki yayınlarına son verileceğini açıkladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Katar merkezli TV kanalı Al Jazeera'nın İsrail'deki yayınlarına son verileceğini açıkladı. Netanyahu, kanalı 'kışkırtıcılıkla' suçladı ve kabine kararının oybirliğiyle alındığını söyledi. Al Jazeera ise kararı 'suç' olarak niteleyerek kınadı. İsrailli yetkililer yıllardır kanalı İsrail karşıtı taraf tutmakla suçluyor.

05.05.2024 17:45
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Katar merkezli TV kanalı Al Jazeera'nın İsrail'deki yayınlarına son verileceğini açıkladı.

Netanyahu, kanalı “kışkırtıcılıkla” suçladı ve kabine kararının oybirliğiyle alındığını söyledi.

Al Jazeera ise kararı “suç” olarak niteleyerek kınadı.

Yabancı gazetecilerin Gazze'ye girişi yasak. Al Jazeera çalışanları ise sahada görev yapan muhabirlerden bazılarını oluşturuyor.

İsrailli yetkililer yıllardır kanalı İsrail karşıtı taraf tutmakla suçluyor. Hamas’ın İsrail’e yönelik 7 Ekim’deki saldırılarının ardından bu yöndeki eleştiriler de yoğunlaştı. Bu saldırılarda bin 200 kişi öldü, 250’den fazla da kişi rehin alındı.

İsrail ise bunun ardından Gazze Şeridi’ne yönelik büyük bir yıkıma neden olan saldırılar başlattı. İsrail ordusu bu saldırılarda çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere 34 binden fazla insanın öldürdü. Gazze Sağlık Bakanlığı, 78 binden fazla kişinin de yaralandığını duyurdu.

İsrailli yetkililer Al Jazeera’nin Hamas ile yakın ilişkileri olduğunu söylüyor, ancak kanal bunu şiddetle reddediyor.

Geçen ay İsrail parlamentosunda, hükümete savaş sırasında ulusal güvenliği tehdit ettiği düşünülen yabancı yayın kuruluşlarını geçici olarak kapatma yetkisi verildi.

İletişim Bakanı Shlomo Karhi yasağın “derhal yürürlüğe gireceğini” söyledi.

Kararın her 45 günde bir yeniden onaylanması gerekiyor.

Karara göre, ofislerin kapatılması, web sitesinin yayınına son verilmesi ve ekipmana el konulması da söz konusu olabilir.

Al Jazeera’nın merkezinin bulunduğu Katar, İsrail ile Hamas arasında yaklaşık yedi aydır süren ateşkes görüşmelerinde arabuluculuk yapıyor. Katar'ın aracılık ettiği önceki görüşmeler geçici bir ateşkes ve 105 İsrailli rehinenin serbest bırakılmasıyla sonuçlanmıştı.

Kanal İsrail'i personelini kasıtlı olarak hedef almakla suçlamıştı.

Aralarında Al Jazeera Gazze Büro Şefi Wael Al-Dahdouh'un oğlu Hamza Al-Dahdouh'un da bulunduğu gazeteciler İsrail saldırılarında öldürüldü. İsrail gazetecileri hedef aldığını reddediyor.

Kanal, yasağın ardından Pazar günkü yaptığı açıklamada, “İsrail'in gazetecileri öldürerek ve tutuklayarak işlediği suçları örtbas etmek için özgür basını bastırması bizi görevimizi yapmaktan alıkoymadı” dedi.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya İsrail Başbakanı Al Jazeera'nın İsrail'deki yayınlarına son verileceğini açıkladı - Son Dakika

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