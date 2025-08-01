İsrail BAE\'deki diplomatik personelini ve ailelerini tahliye edecek

İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan tüm diplomatik personelini ve ailelerini tahliye etme kararı aldığı belirtildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'deki büyükelçilik ve Dubai'deki başkonsoloslukta görevli tüm diplomatik personelini ve ailelerini tahliye etme kararı aldığı belirtildi.

BAE'DEKİ PERSONEL TAHLİYE EDİLECEK

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Dışişleri Bakanlığının kararı, Ulusal Güvenlik Konseyi'nin İsraillilere BAE'ye seyahat uyarısını güncellemesinin ardından geldi.

Dışişleri Bakanlığının tahliye kararının "sıra dışı" olduğu belirtilen haberde, bu adımın yüksek düzeyde bir uyarıya işaret ettiği vurgulandı.

ULUSAL GÜVENLİK KONSEYİ'NİN SEYAHAT UYARISI

Ulusal Güvenlik Konseyi, seyahat uyarısında BAE'deki İsrail hedeflerine yönelik saldırı endişesini ileri sürerek "Ülkeye gereksiz seyahatlerden kaçınılması ve seyahat etmeyi düşünenlerin tekrar gözden geçirmesi şiddetle tavsiye edilmektedir." ifadesine yer verdi.