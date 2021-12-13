Üye Girişi
İsrail Başbakanı Bennett'ten BAE'ye tarihi ziyaret: Gündemde İran mı var? - Son Dakika
BBC

İsrail Başbakanı Bennett'ten BAE'ye tarihi ziyaret: Gündemde İran mı var?

13.12.2021 15:33
İsrail Başbakanı Bennett'ten BAE'ye tarihi ziyaret: Gündemde İran mı var?

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, tarihi bir ziyaret için Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gitti.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, tarihi bir ziyaret için Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gitti. Bennett, Abu Dabi'de BAE Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid el Nahyan ile görüştü.

Daha önce hiçbir İsrail Başbakanı, BAE'yi ziyaret etmemişti.

Haziran ayında ise İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid BAE'ye giderek ülkesinin Abu Dabi'deki büyükelçiliğinin ve Dubai'deki konsolosluğunun açılışını yapmıştı.

İki ülke geçen yıl ABD'nin arabuluculuğunda ilişkilerini normalleştirme kararı almıştı.

Bennett ve el Nahyan ise Pazar akşamı Veliaht Prens'in sarayında bir araya geldi.

Diplomatik temaslarda İran'ın faaliyetleri konusundaki endişeler iki tarafça da dile getirilmiş olsa da BAE bir yandan da Tahran ile ilişkilerini geliştirmeye çalışıyor.

İran 2015 yılında nükleer programını, uluslararası yaptırımların kaldırılması karşılığında sınırlandırmayı kabul etmişti.

Anlaşmanın diğer tarafları ise Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi (ABD, İngiltere, Fransa, Çin, Rusya) ve Almanya'ydı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın çekilmesiyle yürürlükten fiilen kalkan anlaşmaya Trump'ın halefi Joe Biden geri dönmek istiyor. İsrail ise anlaşmanın canlandırılmasına karşı uluslararası ve bölgesel ittifaklar oluşturmaya çalışıyor.

Fakat İsrail Başbakanı'nın ziyareti sırasında bu konunun ele alınıp alınmadığı ya da ne konuşulduğu açıklık kazanmadı.

Resmi açıklamalar ve diğer ipuçları

BAE'nin resmi haber ajansı WAM'da yer alan açıklamasında Şeyh Muhammed bin Zayid el Nahyan " Orta Doğu'da istikrar" dileğini ve Bennet'in ziyaretinin, "iki ulusun ve bölgenin çıkarları doğrultusunda daha olumlu adımlar atılabilmesi için işbirliği ilişkilerini ilerleteceği" umudunu dile getirdi.

Resmi açıklamalarda İran'la ilgili bir şey söylenmedi sadece ikili ticari ilişkilerin ve sivil alanlarda işbirliğinin geliştirilmesinden söz edildi.

Reuters ajansının haberine göre, Temmuz ayında Abu Dabi'ye İsrail Büyükelçisi olarak atanan Amir Hayek, İsrail Ordu Radyosu'na verdiği mülakatta İran'ın görüşme gündeminde olup olmadığı konusundaki soruları yanıtlamaktan kaçındı ve "Başbakan buraya sadece İran meselesini görüşmeye gelmedi" demekle yetindi.

İsrail'de yayımlanan Hayom gazetesi adını vermek istemeyen yetkililere atfen, Başbakan Bennett'in, el Nahyan'ı, İran'ın bölgedeki milis güçlerine sağladığı insansız hava araçları dahil desteklerle ilgili olarak bilgilendirmesinin beklendiğini yazdı.

İsrail geçen ay İran'a karşı Körfez'deki Arap ülkeleriyle ortak savunma oluşturma niyetini dile getirmişti.

İsrail Büyükelçisi Hayek, BAE'ye silah satışı konusunda görüşmeler yapıldığını da söyledi ve "İsrail yeni bir dost, uzun vadeli bir ortak ile işbirliği içinde ve değerlendirme yapılırken, hem savunma ihtiyaçları hem de İsrail'e çok, çok, çok yakın bir ülkeyle nasıl çalışılacağı gözönüne alınacaktır" dedi.

İsrail ile BAE'nin dış ticaret hacmi 2020 yılında 125 milyon dolardı. Bu rakam 2021 yılı içinde şu ana kadar 500 milyon dolara yükseldi ve hızla artması bekleniyor.

Filistinliler ise Arap ülkelerinin İsrail ile ilişkilerinin teker teker normalleşmesinden duydukları rahatsızlığı sık sık dile getiriyorlar.

İsrail Başbakanı Bennett'ten BAE'ye tarihi ziyaret: Gündemde İran mı var?
İsrail Başbakanı Bennett'ten BAE'ye tarihi ziyaret: Gündemde İran mı var?
İsrail Başbakanı Bennett'ten BAE'ye tarihi ziyaret: Gündemde İran mı var?

Birleşik Arap Emirlikleri, Naftali Bennett, İsrail, İran, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail Başbakanı Bennett'ten BAE'ye tarihi ziyaret: Gündemde İran mı var? - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR
500

Son Dakika

15:37 "İstanbul'a ilk kar Çarşamba günü düşecek" denmişti, yeni tarih olarak cumartesi verildi
Bizim Çocuklar, Şampiyonlar Ligi'nde en kötü kurayı çektiler 15:32 Bizim Çocuklar, Şampiyonlar Ligi'nde en kötü kurayı çektiler Şeker hastası kız, çikolatayı ağzına götürdüğü esnada poşetle karşılaştı 14:04 Şeker hastası kız, çikolatayı ağzına götürdüğü esnada poşetle karşılaştı Gökay Kalaycıoğlu ve Melike Öcalan'dan dans performansı! Dakikalarca ayakta alkışlandılar 13:56 Gökay Kalaycıoğlu ve Melike Öcalan'dan dans performansı! Dakikalarca ayakta alkışlandılar Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel 13:29 Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü 13:02 Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü İnegöllü mobilyacılar acil 15 bin eleman arıyor 12:22 İnegöllü mobilyacılar acil 15 bin eleman arıyor Ermeni futbolcular sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktı 11:21 Ermeni futbolcular sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktı

Son Dakika Haberleri
15:35 Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi!
15:32 Bizim Çocuklar, Şampiyonlar Ligi'nde en kötü kurayı çektiler
14:55 Son dakika! Sağlık Bakanlığı'na 20 bin sözleşmeli personel alım süreci başlıyor!
14:48 Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul tepkisi: Çıldıracağım Allah'ım
14:47 Erkan Özerman'ın podyumdaki mankenlere küfür ettiği videosu ortaya çıktı
14:27 Son Dakika: Şampiyonlar Ligi'ndeki eşleşmelere yürek dayanmaz!
14:16 Bulgarlar Edirne'yi kapattı! Yılbaşına kadar kentteki bütün oteller dolu
14:12 Meral Akşener, yaşadığı bir olayı anlatırken gözleri doldu: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum
14:12 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun acı günü! Halası Güllü Özdoğan hayatını kaybetti
14:08 AK Partili Kürşat Kılıç: Baygın halimin sebebi şahsıma yapılan müdahaledir
Türkiye'de de 6 kişide görülmüştü! Omicron varyantına bağlı ilk ölüm İngiltere'de gerçekleşti Türkiye'de de 6 kişide görülmüştü! Omicron varyantına bağlı ilk ölüm İngiltere'de gerçekleşti         
15:37
Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi! Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi!         
15:35
Dehşete düşüren bu görüntüler Türkiye'den! Pakistan ve Afgan uyruklu iki grup, kasatura ve sopalarla birbirine girdi Dehşete düşüren bu görüntüler Türkiye'den! Pakistan ve Afgan uyruklu iki grup, kasatura ve sopalarla birbirine girdi         
14:07
Ayva hırsızları tarla sahibine yakalanınca ortalık birbirine girdi! Görüntüler film sahnelerini aratmadı Ayva hırsızları tarla sahibine yakalanınca ortalık birbirine girdi! Görüntüler film sahnelerini aratmadı         
14:00
Son Dakika! Erdoğan, Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüşecek Son Dakika! Erdoğan, Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüşecek         
13:30
Mehmet Boynukalın'dan asgari ücret yorumu! "Temennimiz ve duamız bu yönde" diyerek rakam verdi Mehmet Boynukalın'dan asgari ücret yorumu! "Temennimiz ve duamız bu yönde" diyerek rakam verdi         
13:05
Tartıştığı kişiyi öldüren eski Sinop Belediye Başkanına 18 yıl hapis Tartıştığı kişiyi öldüren eski Sinop Belediye Başkanına 18 yıl hapis         
12:33
Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözlerini biliyor musunuz? Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözlerini biliyor musunuz?         
11:44
Einstein, "Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır" demişti! Einstein, "Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır" demişti!         
10:45
Son dakika: Cari denge Ekimde 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi Son dakika: Cari denge Ekimde 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi         
10:10
Milyonların gözü asgari ücret zammında! Milyonların gözü asgari ücret zammında!         
09:26
HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar         
08:12
İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar         
08:05
Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz         
19:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2021 15:41:36. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail Başbakanı Bennett'ten BAE'ye tarihi ziyaret: Gündemde İran mı var? - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement