Üye Girişi
İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın gizlice görüştüğü iddiası - Son Dakika

İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın gizlice görüştüğü iddiası

27.09.2021 15:20
İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın gizlice görüştüğü iddiası, System.String[]

İsrail basını, temmuz ayında Başbakan Bennett'ın Ürdün'ün başkenti Amman'a giderek Kral 2. Abdullah ile gizlice görüştüğünü yazmıştı. İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştüğüne yönelik haberleri doğruladı.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna hitap etmek için gittiği New York'ta Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyyani ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Halife Şahin el-Marar ile bir araya geldi.

İKİ LİDERİN GÖRÜŞTÜĞÜ DOĞRULANDI

Ülkesinin BAE ve Bahreyn ile her alanda ilişkilerini sıkılaştırmayı ve güçlendirmeyi hedeflediğini belirten Bennett, bölgedeki diğer ülkelerin de İsrail ile ilişkileri normalleştirmesini umduğunu dile getirdi. Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştüğünü ifade eden Bennett, her iki liderin de İsrail'in BAE ve Bahreyn ile olan ilişkilerinden memnun olduğunu kaydetti. İlişkilerde "süreklilik" sözü veren Bennett, BAE ve Bahreyn ile olan ilişkileri "mümkün olduğunca" genişletmek istediklerini sözlerine ekledi.

İDDİAYI, İSRAİL BASINI ORTAYA ATMIŞTI

İsrail basını, temmuz ayında Başbakan Bennett'ın Ürdün'ün başkenti Amman'a giderek Kral 2. Abdullah ile gizlice görüştüğünü yazmıştı. Habere ilişkin daha önce ne Bennett, ne de Başbakanlık Basın Ofisi açıklama yapmıştı.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın gizlice görüştüğü iddiası

İsrail, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın gizlice görüştüğü iddiası - Son Dakika Dünya


YORUMLAR
500

Son Dakika

D-100'de makas atarak ilerleyen sürücü araçlara çarptı: 3'ü çocuk, 7 yaralı 21:19 D-100'de makas atarak ilerleyen sürücü araçlara çarptı: 3'ü çocuk, 7 yaralı Hatalı sollama kazaya neden oldu! Kafa kafaya çarpışan araçlardaki 4 kişi yaralandı 20:53 Hatalı sollama kazaya neden oldu! Kafa kafaya çarpışan araçlardaki 4 kişi yaralandı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19:43 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Barınamıyoruz" eylemlerine sert tepki: Gezi'nin bir başka versiyonu
Sergen Yalçın tabloyu bir cümleyle özetledi: N'Sakala'yı inşallah bir gün kendi bölgesinde oynatabiliriz 19:16 Sergen Yalçın tabloyu bir cümleyle özetledi: N'Sakala'yı inşallah bir gün kendi bölgesinde oynatabiliriz Konya'da öğrencisine kötü davranan öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı 19:11 Konya'da öğrencisine kötü davranan öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı Bikinili pozlarını paylaşan şarkıcı Linet'in göbeğindeki detay gözlerden kaçmadı 18:54 Bikinili pozlarını paylaşan şarkıcı Linet'in göbeğindeki detay gözlerden kaçmadı
İstanbul'da rehine operasyonu: 14 Pakistanlı kurtarıldı 18:24 İstanbul'da rehine operasyonu: 14 Pakistanlı kurtarıldı Pınar Gültekin'i diri diri yakan Cemal Metin Avcı: Camı kapatabilir miyiz? Dışarıdan bana katil diye bağırıyorlar 17:29 Pınar Gültekin'i diri diri yakan Cemal Metin Avcı: Camı kapatabilir miyiz? Dışarıdan bana katil diye bağırıyorlar

Son Dakika Haberleri
17:58 En acı fotoğraf karesi! 17 yaşındaki genç, inşaat çatısından düşerek hayatını kaybetti
17:52 Eski futbolcu Sezer Öztürk'ün karıştığı cinayet ile ilgili savcılık ifadeleri ortaya çıktı
17:47 Yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti
17:39 Levent Yüksel kendisinden 17 yaş küçük eşi Özlem Öztürk ile aşk pozlarını paylaştı
17:38 "Makamına Erdoğan'ın fotoğrafını asanın elini kırarım" diyen CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı gözaltına alındı
17:35 Milli atlet Ramil Guliyev, pizzacı açtı, hamurun başına geçti
17:33 Son Dakika! Altının kilogramı 497 bin 200 liraya geriledi
17:25 Dortmund, Haaland'ın ayrılma ihtimaline karşın boşluğun dolacağından eminler
17:19 Kumar oynayanlara yönelik denetimler devam ediyor! Son bir haftada 32 bin TL para cezası kesildi
17:00 İddaa, temsilcimiz Beşiktaş'a şans vermedi! Galibiyete açılan oran sonucu hayrete düşürdü
Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz'un yardımcıları belli oldu Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz'un yardımcıları belli oldu         
21:24
Kaldığı otele 3 ayda 1 trilyon harcayan Bahar Candan: Aynı parayı herkes harcıyor Kaldığı otele 3 ayda 1 trilyon harcayan Bahar Candan: Aynı parayı herkes harcıyor         
21:12
Son Dakika: Türkiye'de 27 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 206 kişi vefat etti, 27 bin 188 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 27 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 206 kişi vefat etti, 27 bin 188 yeni vaka tespit edildi         
20:28
Son Dakika: Artan vakalar yüz yüze eğitimi etkileyecek mi? Erdoğan'dan merak edilen soruya yanıt Son Dakika: Artan vakalar yüz yüze eğitimi etkileyecek mi? Erdoğan'dan merak edilen soruya yanıt         
19:16
Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömen katil zanlısının ifadeleri kan dondurdu Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömen katil zanlısının ifadeleri kan dondurdu         
19:15
CHP'den elektrik, su, doğalgaz ve internet faturalarıyla ilgili KDV adımı! Yüzde 1'e düşürülmesini istiyorlar CHP'den elektrik, su, doğalgaz ve internet faturalarıyla ilgili KDV adımı! Yüzde 1'e düşürülmesini istiyorlar         
18:57
Gökhan Çıra'yla yollarını ayıran Selin Ciğerci'nin serveti 120 milyon dolardan fazla Gökhan Çıra'yla yollarını ayıran Selin Ciğerci'nin serveti 120 milyon dolardan fazla         
18:54
Can Yaman'dan ayrıldığı iddia edilen Diletta Leotta'nın sütyenli pozları olay yarattı Can Yaman'dan ayrıldığı iddia edilen Diletta Leotta'nın sütyenli pozları olay yarattı         
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 restine Biden'dan yorum: Bu konuları çoktan geçtik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 restine Biden'dan yorum: Bu konuları çoktan geçtik         
16:20
Ünlü market zincirinin fiyat oyununu vatandaş video ile ifşa etti Ünlü market zincirinin fiyat oyununu vatandaş video ile ifşa etti         
16:18
Çocuklar Duymasın'ın Şükrü'sünün uzun süre şoförlük yaptığı ortay açıktı Çocuklar Duymasın'ın Şükrü'sünün uzun süre şoförlük yaptığı ortay açıktı         
16:13
İlaç çaldığı sırada suçüstü yakalanıp görevden uzaklaştırılan hemşire, intihar etti İlaç çaldığı sırada suçüstü yakalanıp görevden uzaklaştırılan hemşire, intihar etti         
15:36
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumurtalı saldırının hedefi oldu Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumurtalı saldırının hedefi oldu         
15:19
97 yıllık otomobil devi Volvo, 7. kez logosunu yeniledi 97 yıllık otomobil devi Volvo, 7. kez logosunu yeniledi         
14:39
El ve ayakları bağlı işkence yapılmış cesetle ilgili detaylar ortaya çıktı! 10 gün önce öldüğü anlaşıldı El ve ayakları bağlı işkence yapılmış cesetle ilgili detaylar ortaya çıktı! 10 gün önce öldüğü anlaşıldı         
14:07
Altın kadar değerli! Kayalıkların arasından bin bir güçle çıkardıkları balın kilosunu 2 bin 500 liradan satıyorlar Altın kadar değerli! Kayalıkların arasından bin bir güçle çıkardıkları balın kilosunu 2 bin 500 liradan satıyorlar         
11:13
Benzemez Kimse Bize programına perukla çıkan Kibariye, Şafak Sezer'in diline düştü Benzemez Kimse Bize programına perukla çıkan Kibariye, Şafak Sezer'in diline düştü         
09:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2021 21:31:24. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın gizlice görüştüğü iddiası - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement