Ateşkes anlaşmasındaki ''İHA'' maddesi İsrail basınını rahatsız etti: Sinwar masadan istediğini alarak kalktı

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail, Gazze'yi kan gölüne çevirirken dünyanın beklediği haber savaşın 47. gününde geldi. İsrail ile Hamas, 4 günlük geçici ateşkes konusunda uzlaşırken, anlaşmaya göre 50 İsrailli esire karşılık 150 Filistinli esir serbest bırakılacak ve insani yardım malzemesi taşıyan yüzlerce tır Gazze'ye girecek.

ATEŞKES ANLAŞMASINDA DİKKAT ÇEKEN MADDE

İsrail ile Hamas arasındaki anlaşmada yer alan bir başka madde ise, İsrail İHA'larının ateşkes süresince her gün 6 saat boyunca uçuşlarına ara vermesi oldu. Bu madde İsrail basınında da geniş yankı uyandırırken, gazeteler gelişmeyi "Hamas masadan istediğini alarak kalktı" şeklinde duyurdu.

"İSRAİL, SİNWAR'IN İHA MADDESİNİ KABUL ETTİ"

İsrail merkezli Jerusalem Post anlaşmadaki söz konusu maddeyi manşetine taşıdı. Gazete "İsrail, Sinwar'ın İHA bilgisi yok maddesini kabul etti" başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Hamas lideri Yahya Sinwar.

"İHA'LARIN HER GÜN 6 SAAT DURMASI YÖNÜNDEKİ ŞART KABUL EDİLDİ"

Haberde "İsrail, Hamas lideri Yahya Sinwar'ın, Hamas'ın esareti altındaki bazı rehinelerin serbest bırakılması karşılığında ateşkesin devam ettiği her gün Gazze hava sahasındaki İsrail İHA'larını altı saat durdurması yönündeki şartı kabul etti" ifadelerine yer verildi.

HAMAS İHA UÇUŞLARININ DURDURULMASINI TALEP ETMİŞTİ

Müzakerelerde Hamas geçici ateşkes süresinde İHA uçuşlarının durdurulmasını talep etmişti. Çıkan karar ışığında Hamas'ın şartını kabul ettirdiği yorumu yapıldı.