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İsrail, başta Kongo olmak üzere Gazzeli göçmleri kabul etmeleri için Afrika ülkeleri ile giz görüşme yapıyor - Son Dakika
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İsrail, başta Kongo olmak üzere Gazzeli göçmleri kabul etmeleri için Afrika ülkeleri ile giz görüşme yapıyor

İsrailli yetkililer, Kongo ve diğer bazı Afrika ülkeleri ile Gazze'den göçmenleri kabul etme potansiyeli üzerine gizli görüşmeler gerçekleştirdi. İstihbarat Bakanı Gila Gamliel, Gazze sorununun sadece İsrail'in değil, tüm dünyanın sorunu olduğunu belirterek, insani göçe destek çağrısında bulundu. Ancak, bu görüşler, Washington tarafından kışkırtıcı ve sorumsuz olarak nitelendirildi.

İsrail, başta Kongo olmak üzere Gazzeli göçmleri kabul etmeleri için Afrika ülkeleri ile giz görüşme yapıyor
03.01.2024 - 11:58,  Güncelleme: 12:07
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İsrailli yetkililer, Kongo ve diğer bazı Afrika ülkeleri ile Gazze'den göçmenleri kabul etme potansiyeli üzerine gizli görüşmelerde bulundu. Güvenlik kabinesinden bir üst düzey kaynak, "Kongo, göçmenleri almaya istekli olacak ve diğerleriyle de görüşüyoruz" dedi.

Yerushalmi gazetesi, İstihbarat Bakanı Gila Gamliel'in dün Knesset'te şunları söylediğini aktardı: "Savaşın sonunda Hamas yönetimi çökecek, belediye otoriteleri olmayacak, sivil halk tamamen insani yardıma bağlı olacak. İş olmayacak ve Gazze'nin tarım alanlarının %60'ı güvenlik tampon bölgeleri haline gelecek." Eğitimin Gazze'de nefrete devam edeceğini ve İsrail'e yönelik yeni saldırıların sadece zaman meselesi olduğunu belirterek, "Gazze sorunu sadece bizim sorunumuz değil. Dünya, insani göçü desteklemelidir, çünkü benim bildiğim tek çözüm budur" dedi.

Dün, Washington, aşırı sağcı bakanlar Bezalel Smotrich ve Itamar Ben Gvir'i, Filistinlilerin Gazze dışına yerleştirilmesini savundukları için eleştirdi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Matthew Miller, "Bu söylem kışkırtıcı ve sorumsuzdur" dedi.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
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Filistin, İsrail, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail, başta Kongo olmak üzere Gazzeli göçmleri kabul etmeleri için Afrika ülkeleri ile giz görüşme yapıyor - Son Dakika
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