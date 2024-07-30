İsrail, Beyrut'a hava saldırısı düzenledi - Son Dakika
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İsrail, Beyrut'a hava saldırısı düzenledi

İsrail, Beyrut\'a hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik bir hava saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu. Saldırının, Golan Tepeleri'nde 'çocukların ve İsrailli sivillerin öldürülmesinden sorumlu komutanı' hedef aldığı belirtildi. Saldırı sonucunda Hizbullah'ın Şura Konseyi'nin bulunduğu mahalle yakınlarında hasar meydana geldi. İsrail, saldırıyı Lübnan içinden atılan İran yapımı bir roketle düzenlendiğini iddia ederken, Hizbullah ise saldırının arkasında olmadığını açıkladı.

30.07.2024 20:38
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İsrail ordusu Lübnan’ın başkenti Beyrut’a yönelik bir hava saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Saldırının, Golan Tepeleri’nde “çocukların ve İsrailli sivillerin öldürülmesinden sorumlu komutanı” hedef aldığı açıklandı.

Reuters’a konuşan bir Lübnanlı güvenlik yetkilisi bir Hizbullah komutanının hedef alındığını doğruladı.

Lübnan medyasında saldırının Hizbullah’ın Şura Konseyi’nin bulunduğu mahalle yakınlarında yaşandığını aktarıyor.

Saldırı Lübnan saati ile 7.40 sıralarında yapıldı.

Golan Tepeleri’nde azınlık Dürzi topluluğundan 12 çocuk ve gencin öldürüldüğü olaydan bu yana Beyrut alarm durumundaydı.

Bu, İsrail-Hizbullah geriliminin tırmanmaya başladığı Ekim 2023’ten bu yana İsrail-Lübnan sınırında ya da yakınında meydana gelen en ölümcül saldırı oldu.

İsrail, Hizbullah’ın saldırıyı Lübnan içinden atılan İran yapımı bir roketle düzenlediğini söylüyor. ABD de Hizbullah’ı suçluyor.

Hizbullah ise kesin bir dille saldırının arkasında olmadığını söyledi.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya İsrail, Beyrut'a hava saldırısı düzenledi - Son Dakika

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