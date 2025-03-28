İsrail, Beyrut'u İkinci Kez Vurdu - Son Dakika
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İsrail, Beyrut'u İkinci Kez Vurdu

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İsrail Hava Kuvvetleri, Lübnan'da Hizbullah hedeflerine hava saldırısı düzenledi. Can kaybı yok.

28.03.2025 16:03
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(ANKARA) - İsrail Hava Kuvvetleri (IAF), 27 Kasım 2024'teki İsrail ve Hizbullah arasında varılan ateşkesten sonra ilk defa, Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurdu. Saldırı, İsrail'in zorunlu tahliye tehdidinde bulunmasının ardından Beyrut'un güney banliyölerine düzenlendi.

IAF, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Beyrut'un güneyinde Hizbullah'a ait bir insansız hava aracı depolama tesisine saldırdığını duyurdu. Lübnan Ulusal Haber Ajansı "İsrail savaş uçaklarının Beyrut'un güney banliyölerindeki Hadath mahallesini vurduğunu" belirtti.

Hava saldırısının, İsrail ordusunun mahalleyi boşaltma emri ve binaya yönelik uyarı amaçlı üç küçük insansız hava aracı saldırısından sonra gerçekleştirildiği belirtildi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Avn da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail'in Beyrut'a yönelik saldırılarının "İsrail'in Fransa ve ABD tarafından desteklenen anlaşmayı ihlal etmesinin bir devamı" olduğunu söyledi. Avn, "Uluslararası toplum bu saldırılara bir son vermeli ve İsrail'i, Lübnan'ın da bağlı olduğu gibi, anlaşmaya uymaya zorlamalıdır" ifadesini kullandı.

Ancak saldırı sonucunda can kaybına ilişkin herhangi bir resmi açıklama henüz yapılmadı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya İsrail, Beyrut'u İkinci Kez Vurdu - Son Dakika

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