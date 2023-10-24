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İsrail bombardımanında öldürülen çocukların bacaklarındaki detay kahretti - Son Dakika

İsrail bombardımanında öldürülen çocukların bacaklarındaki detay kahretti

Son Güncelleme: 24.10.2023 15:16

7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e saldırısı sonrasında ayakta kalan hastaneler dolup taşarken yaşamını yitiren çocukların kol, göğüs ve bacaklarına ebeveynlerin isimlerini yazdığı ortaya çıktı.

Sivil katliamının durdurulması yönünde dünyadan yükselen çağrılara rağmen İsrail güçleri, ayrım yapmadan Gazze'yi bombalamaya devam ediyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybeden çocuklarla ilgili bir detay görenleri kahretti.

KOLLARINDA VE BACAKLARINDA İSİMLERİ YAZIYOR

Save The Children isimli sivil toplum kuruluşu İsrail'in saldırılarında yaşamını yitirenler arasında çok sayıda çocuk olduğunu açıklarken, CNN'in hastanede yaptığı çekimde de kan donduran görüntüler dikkat çekti. Hastanenin morguna getirilen ve yerde tutulan çocukların kollarında ve bacaklarında isimlerini yazıldığı görüldü.

İsrail bombardımanında öldürülen çocukların bacaklarındaki detay kahretti

"KİMLİKLERİNİN BELİRLENMESİ İÇİN BUNU YAPMIŞ"

Siyah mürekkep ile çocukların üzerlerine isimlerinin yazıldığını söyleyen Mescid-i Aksa Şehitleri Hastanesi'nin acil servisinin başındaki isim olan Dr. Abdülrahman El-Mesri yaşananları anlattı. Dr. El-Mesri, "Bize gelen bazı vakalarda çocukların bacaklarına ve göğüslerine ebeveynlerinin isimlerini yazdığını fark ettik. Ebeveynler çocuklarının başlarına her şeyin gelebileceğinden endişe ederek onların kimliklerinin belirlenmesi için bunu yapmış" dedi.

"ÇOCUKLARI TEŞHİS ETMEK İMKANSIZ"

Bölgede yaşayan çocukların her an yaralanabileceğinden ya da öldürülebileceklerinden endişe ettiklerini ifade eden Dr. El-Mesri, "Bugün fark ettiğimiz şey, birçok ebeveynin hava saldırılarından sonra ya da kaybolduklarında kimliklerini tespit edebilmek için çocuklarının isimlerini bacaklarına yazmaları oldu. Bu Gazze'de yeni başlayan bir olgu" şeklinde konuştu.

Gazze, Hamas, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail bombardımanında öldürülen çocukların bacaklarındaki detay kahretti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail bombardımanında öldürülen çocukların bacaklarındaki detay kahretti - Son Dakika
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