İsrail ordusunun Gazze\'den çekilmesi tartışmalara yol açtı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden bir tümen çekmesi, Tel Aviv yönetimi içinde ciddi bir tartışma yol açtı. Bu konuda farklı görüşler öne çıkarken, radikal sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, tümenin çekilmesini "vahim bir hata" olarak niteleyerek İsrail lideri Binyamin Netanyahu'yu sert bir şekilde eleştirdi.

Muhalefetteki Ulusal Birlik'ten Gideon Saar da benzer bir çekinceyle, İsrail ordusunun Gazze'deki kuvvetlerini azaltmanın hatalı bir adım olduğunu savunmaktadır. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, pazartesi günü yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki operasyonların yoğun evresinin kısa bir süre içinde tamamlanacağını belirtmiş ve aynı gün bölgeden çekilen 36. Tümen'in bu süreçle bağlantılı olduğunu açıklamıştı.

Ancak, Hamas'tan bir yetkili, New York Times'a verdiği demeçte, Netivot'a yapılan füze saldırısının İsrail'in stratejisinin sonuç vermediğini gösterdiğini savunarak çatışmaların devam edeceğini ifade etti. Bu durum, İsrail hükümeti ile Hamas arasındaki çatışmanın belirsiz bir seyir izlemeye devam ettiğini gösteriyor.