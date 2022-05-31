İsrail'den 100 vatandaşına uyarı: İran sizi hedef alabilir, hemen Türkiye'den ayrılın - Son Dakika
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BBC

İsrail'den 100 vatandaşına uyarı: İran sizi hedef alabilir, hemen Türkiye'den ayrılın

31.05.2022 12:29
İsrail'den 100 vatandaşına uyarı: İran sizi hedef alabilir, hemen Türkiye'den ayrılın

İsrail, İran tehdidi karşısında 100'den fazla vatandaşının bir an önce Türkiye'den ayrılmasını istedi.

İsrail, İran tehdidi karşısında 100'den fazla vatandaşının bir an önce Türkiye'den ayrılmasını istedi.

Telefonla yapılan uyarılar Milli Güvenlik Konseyi'nin önceki gün yaptığı açıklamayı izliyor.

Açıklamada geçtiğimiz hafta İran Devrim Muhafızları'nın üst düzey komutanlarından Albay Hasan Sayad Hüdayi'nin öldürülmesi üzerine İran'ın İsrail vatandaşlarına yönelik "intikam saldırısı" gerçekleştirmesi tehdidinin arttığı öne sürülmüştü.

Channel 12 News televizyon kanalının haberine göre İsrailli güvenlik yetkilileri Türkiye'de ikamet eden 100'den fazla İsrail vatandaşını telefonla doğrudan arayarak İran'ın kendilerini hedef alabileceği uyarısında bulundu ve bir an önce Türkiye'yi terk edip İsrail'e geri dönmeleri çağrısı yaptı.

Haberde Türkiye'de bulunan İsraillilere yönelik İran tehdidinin çok somut olduğu ve bir saldırının her an söz konusu olabileceği ileri sürüldü.

İsrail istihbarat örgütü Mossad'ın üst düzey İsrailli isimlere ve iş insanlarına yönelik olası İran saldırılarını bertaraf etmeyi başardığının belirtildiği haberde, bunun üzerine İran'ın Türkiye'deki "sıradan İsrail vatandaşlarını" hedef alabileceği ifade edildi.

İsrail Milli Güvenlik Konseyi önceki gün yaptığı açıklamasında "Birkaç haftadır, özellikle de Devrim Muhafızları'nın bir komutanının öldürülmesinden Tahran'ın İsrail'i sorumlu tutmasından bu yana İran'ın dünya genelinde İsraillileri hedef alacağına dair endişeler arttı" demişti.

Türkiye'ye seyahat uyarısını güncelleyen İsrail Milli Güvenlik Konseyi, İran'a komşu olan başka ülkelerin de "bugünlerde İsrail için artan bir risk oluşturduğu" uyarısında bulunmuştu.

Güvenlik yetkilileri, uyarıların Türkiye'deki İsrail vatandaşlarını hedef alan gerçek tehditlerin akabinde yapıldığını belirtmiş, ancak bu tehditlerin ne olduğu konusunda bir açıklama yapılmamıştı.

Cinayet ve kaçırma olayları

İran Devrim Muhafızları komutanlarından Albay Hasan Sayad Hüdayi, geçtiğimiz hafta kimliği bilinmeyen motosikletli iki kişi tarafından arabası içerisinde beş kez vurularak öldürülmüştü.

Hüdayi'nin İran dışında işlenen ve bazı İsraillileri de hedef alan bir takım cinayet ve kaçırma olaylarına karıştığı ileri sürülüyordu.

Tahran hükümeti resmi olarak suikastın ardında kim olduğuna inandığına dair bir açıklama yapmamış ancak ABD ve İsrail'in suikastı planladığı yönünde imalarda bulunmuştu.

Suikastın Tahran'ın en güvenli bölgelerinden birinde düzenlenmesine karşın İranlı yetkililer olayla bağlantılı şüphelileri henüz tespit edebilmiş değil.

Suikasttan sonra İsrail resmi bir açıklama yapmamış ancak dünya genelinde konsolosluk ve büyükelçiliklerinde güvenlik seviyesini arttırmıştı.

Hüdayi suikastı, İran'ın nükleer silah programı üzerine çalışan bilim adamı Muhsin Fahrizade'nin Kasım 2020'de öldürülmesinden bu yana işlenen en üst seviyedeki siyasi suikasttı.

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Kaynak: BBC

Milli Güvenlik Konseyi, Türkiye, İsrail, İran, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail'den 100 vatandaşına uyarı: İran sizi hedef alabilir, hemen Türkiye'den ayrılın - Son Dakika

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