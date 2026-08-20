İsrail\'den Erdoğan\'a Tehditler

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, sosyal medya hesabından Türkçe yaptığı paylaşımda "Erdoğan Türkiye'yi Suriye'de tehlikeli maceralara sürüklüyor" ifadelerini kullandı."İsrail hiçbir aktörün güvenliğini tehdit etmesine izin vermeyecektir" diyen Katz, paylaşımına şöyle devam etti: "Erdoğan'ın, İsrail'e karşı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçeklikten kopuk, hayal ürünü söylemlerini sürdürmesi; İsrail'in kendini savunma konusundaki kararlılığını sınamaya kalkışmasından daha iyi olur."İki başkent arasındaki gerilim İsrail'in Türkiye sınırına yakın Ebu Zuhur hava üssünü vurması sonrası artmış durumda.Saldırı 18 Ağustos'ta yapıldı.İsrail bu saldırıyı, Türkiye'nin söz konusu üsse "askeri yığınak yapmasını engellemek" için düzenlediğini açıklarken Suriye ise böyle bir plan olmadığını duyurdu.Türkiye de İsrail'in iddialarını reddetti.Türk Milli Savunma Bakanlığı da 20 Ağustos'ta yaptığı açıklamada "İsrail'in komşu ülkelere yönelik askeri müdahalelerinin olağan ve kabul edilebilir olduğu yönünde bir algının yerleşmesine kesinlikle müsaade edilmemelidir" ifadelerini kullandı.Suriye Dışişleri Bakanı Esad el-Şeybani, İsrail'in sekiz hava saldırısı düzenlediği hava üssünde yaralanan olmadığını, tesisin büyük ölçüde boş olduğunu ve henüz faaliyete geçmediğini belirtti.El-Şeybani 19 Ağustos'ta Axios'a yaptığı açıklamada, "Orada bir Türk üssü kurma, kalıcı bir Türk askeri varlığı oluşturma veya sahada Türk kuvvetleri konuşlandırma gibi bir niyet yoktu" derken Türk askeri yetkililerin üssü eğitim ve daha kapsamlı askeri iş birliği faaliyetleri çerçevesinde ziyaret ettiğini ekledi.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise İsrail'in saldırı öncesinde Suriye'yi üste Türk varlığına izin vermemesi konusunda uyardığını söyledi, "Mesajımız çok netti: Yapmayın. Sanırım mesajı tam olarak anlamadılar" dedi.Reuters ajansı, saldırıdan birkaç gün önce İsrail'in istihbarat teşkilatı başkanı ile Suriye'nin dışişleri bakanı arasında bir telefon görüşmesi yapıldığını, bu görüşmede Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığının görüşüldüğünü yazdı.ABD ise İsrail'in saldırısını "gereksiz bir gerilim" olarak niteledi.ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack saldırının ardından, Türkiye ile İsrail arasında bir çatışmasızlık mekanizması kurmak için çalıştıklarını söyledi: "Bu durum İsrail, Suriye ve Türkiye'yi kapsayan bir çatışmasızlık mekanizmasına duyulan ihtiyacı ortaya koyuyor. Gelecekte yaşanabilecek iletişim hatalarını önlemek amacıyla bunun kurulması için aktif şekilde çalışıyoruz."