Meksika'da Fırtına Stadyumu Vurdu
Cabo San Lucas'taki El Arenal Stadyumu'nda fırtına nedeniyle oyuncular ve izleyiciler stadyumu terk etti.
Meksika’nın Cabo San Lucas kentindeki El Arenal Stadyumu’nda oynanan futbol karşılaşması sırasında aniden bastıran fırtına, sahada panik dolu anların yaşanmasına neden oldu.
GÖZ GÖZÜ GÖRMEDİ
Rüzgarın etkisiyle yükselen dev toz bulutu kısa sürede tüm stadyumu kapladı. Görüş mesafesinin sıfıra kadar düştüğü anlarda saha içindeki oyuncular, hakemler ve tribündeki izleyiciler neye uğradığını şaşırdı.
STADYUM BOŞALTILDI
Fırtınanın şiddetini artırmasıyla birlikte karşılaşma durduruldu. Sahayı kaplayan yoğun toz nedeniyle nefes almakta zorlanan taraftarlar ve sporcular, güvenlik amacıyla stadyumu hızla terk etmek zorunda kaldı.
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