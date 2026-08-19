Meksika'da Fırtına Stadyumu Vurdu

Meksika’nın Cabo San Lucas kentindeki El Arenal Stadyumu’nda oynanan futbol karşılaşması sırasında aniden bastıran fırtına, sahada panik dolu anların yaşanmasına neden oldu.

GÖZ GÖZÜ GÖRMEDİ

Rüzgarın etkisiyle yükselen dev toz bulutu kısa sürede tüm stadyumu kapladı. Görüş mesafesinin sıfıra kadar düştüğü anlarda saha içindeki oyuncular, hakemler ve tribündeki izleyiciler neye uğradığını şaşırdı.

STADYUM BOŞALTILDI

Fırtınanın şiddetini artırmasıyla birlikte karşılaşma durduruldu. Sahayı kaplayan yoğun toz nedeniyle nefes almakta zorlanan taraftarlar ve sporcular, güvenlik amacıyla stadyumu hızla terk etmek zorunda kaldı.