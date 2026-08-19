İş başvurusu için gitti, reddedilince otomobil çalıp döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İş başvurusu için gitti, reddedilince otomobil çalıp döndü

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ne iş başvurusu için giden bir şahıs, başvurudan olumsuz yanıt alınca park halindeki bir otomobili çalarak kaçtı. Polis ekipleri tarafından şahıs kısa sürede yakalanırken, otomobil sahibine teslim edildi. Araçta maddi hasar meydana geldiği öğrenilirken, karşısında polisi gören şüphelinin bir şey yapmamış gibi “Nezarete mi atacaksınız?” diye sorarak, hastalıklarını saymaya başlaması dikkati çekti.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde yer alan Organize Sanayi Bölgesi 22. Cadde üzerinde bulunan bir firmaya iş başvurusuna giden 27 yaşındaki Y.A. başvurudan olumsuz yanıt alınca F.B.’ye ait Tofaş marka otomobili çalarak kaçtı.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

İşten çıktıktan sonra otomobilini bıraktığı yerde bulamayan F.B., polis merkezine giderek durumu anlattı. İhbar üzerine Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği’ne bağlı ekipler tarafından Y.A.’yı yakalamak ve otomobili bularak, sahibine teslim etmek için çalışma başlatıldı.

Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, otomobil Battalgazi Mahallesi Derebey Caddesi üzerinde boş bir arazide park halinde bulunurken, Y.A. da otomobilin bulunduğu park yerine yakın bir ikamette yakalandı.

İş başvurusu için gitti, reddedilince otomobil çalıp döndü

KARŞISINDA POLİSİ GÖRÜNCE HASTALIKLARINI SAYMAYA BAŞLADI

Kıskıvrak yakalanan Y.A., kendisine kelepçe takan polislere, bir şey yapmamış gibi ‘nezarete mi atacaksınız? diye sorarak, hastalıklarını saymaya başladı. Karakola götürülen ve hakkında çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenilen Y.A. hakkında adli işlem başlatıldı.

İş başvurusu için gitti, reddedilince otomobil çalıp döndü

OTOMOBİL SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ: HER YERİNİ KIRMIŞ

Öte yandan, park halinde bulunan otomobil polis ekipleri tarafından sahibi F.B.’ye teslim edildi.

Polis ekiplerine çalışmalarından dolayı teşekkür eden ve otomobille kaza yaparak zarar verdiğini söyleyen F.B., şu ifadeleri kullandı: "Saat 14 sularında iş yerime gelerek, aracımı park ettim. Oradan çalışma için işyerime gittim. Akşam 17.45’de çıktığımda aracımın yerinde olmadığını gördüm, çalınmış. Kendi aramızda konuşurken, yan fabrikada arkadaşlar duymuş, onlar yanımıza geldiler. Aracımı çalan şahıs, o fabrikaya iş başvurusunda bulunmuş. Arkadaşı işe almamışlar. Sanırım biraz da alkollüymüş, o fabrikadaki arkadaşlar takip etmiş, şahıs benim aracıma binip, biraz oturduğunu görmüşler. Aracı çalıştırmış ve çalmış. Bende bunun üzerine polis ekiplerine şikayetçi oldum. Polisler aracımı buldu. Ancak aracımın da baya bir masrafı var. Her yerini kırmış aracın. Çalan şahıstan şikayetçiyiz ve mağduruz. Gerekenin yapılmasını istiyorum"

İş başvurusu için gitti, reddedilince otomobil çalıp döndü
Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, 3. Sayfa, Kayseri, Polis, OSB, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İş başvurusu için gitti, reddedilince otomobil çalıp döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başka örneği yok Hayvan otlatan çiftçi buldu Başka örneği yok! Hayvan otlatan çiftçi buldu
İsrail’den Trump’a meydan okuma: Gazze saldırıları sürecek İsrail'den Trump'a meydan okuma: Gazze saldırıları sürecek
Ankara’da eğlence mekanlarına insan ticareti operasyonu: 24 gözaltı Ankara'da eğlence mekanlarına insan ticareti operasyonu: 24 gözaltı
Çine’deki orman yangınında hayvanlarını kurtarmaya çalışan Mutlu Özcan hayatını kaybetti Çine'deki orman yangınında hayvanlarını kurtarmaya çalışan Mutlu Özcan hayatını kaybetti
Fatih’te esnaf kavgası: 1 ölü, 1 yaralı Fatih'te esnaf kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
Taşköprü’de trafik kazası: Karı koca hayatını kaybetti Taşköprü'de trafik kazası: Karı koca hayatını kaybetti
Trump, Kanada’ya yüzde 50 gümrük vergisini 3 gün durdurdu Trump, Kanada'ya yüzde 50 gümrük vergisini 3 gün durdurdu
Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul gözaltına alındı Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul gözaltına alındı
Furkan Vakfı operasyonunda dikkat çeken an Gözaltında zafer işareti yaptı Furkan Vakfı operasyonunda dikkat çeken an! Gözaltında zafer işareti yaptı
Sınırımızın dibindeki üssü vuran İsrail’den küstah Türkiye çıkışı Sınırımızın dibindeki üssü vuran İsrail'den küstah Türkiye çıkışı
Diyarbakır’da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı
Şehit yakınları ve gazilerin 38 gündür süren oturma eylemine müdahale Şehit yakınları ve gazilerin 38 gündür süren oturma eylemine müdahale

22:34
Netanyahu’dan Suriye üzerinden Türkiye’ye küstah tehdit: Mesajı duymadılar, daha iyi anlamalarını sağladık
Netanyahu’dan Suriye üzerinden Türkiye’ye küstah tehdit: Mesajı duymadılar, daha iyi anlamalarını sağladık
22:07
Bundan sonra ne olacak İslam Memiş, yeniden şahlanan altının yol haritasını çizdi
Bundan sonra ne olacak? İslam Memiş, yeniden şahlanan altının yol haritasını çizdi
22:07
İBB davasında tansiyon yükseldi İmamoğlu soru sorunca hakimden sert müdahale: Böyle soru sorulmaz
İBB davasında tansiyon yükseldi! İmamoğlu soru sorunca hakimden sert müdahale: Böyle soru sorulmaz
21:07
İran’dan Trump’ı küplere bindirecek rest: Kaliforniya’yı kendi toprakları ilan ettiler
İran'dan Trump'ı küplere bindirecek rest: Kaliforniya'yı kendi toprakları ilan ettiler
20:44
Cemal Enginyurt ve oğlu Alptürk Enginyurt arasında 18,9 milyon liralık para trafiği
Cemal Enginyurt ve oğlu Alptürk Enginyurt arasında 18,9 milyon liralık para trafiği
20:10
Alihan Kuriş’in Arden Gıda’yı veraset hukukuna aykırı şekilde ele geçirmeye çalıştığı ortaya çıktı
Alihan Kuriş’in Arden Gıda’yı veraset hukukuna aykırı şekilde ele geçirmeye çalıştığı ortaya çıktı
20:09
İBB davasında İmamoğlu ile ’rüşvet istediği’ iddia edilen sanıklar arasında büyük yüzleşme: Alçak adam...
İBB davasında İmamoğlu ile 'rüşvet istediği' iddia edilen sanıklar arasında büyük yüzleşme: Alçak adam...
19:34
Adana’da alacak verecek kavgası kanlı bitti: Baba ve oğlu öldü, anne yaralı
Adana’da alacak verecek kavgası kanlı bitti: Baba ve oğlu öldü, anne yaralı
19:25
Beyaz Saray’ı karıştıran dedikodu: Donald Trump ile asistanı Natalie Harp arasında aşk iddiası
Beyaz Saray'ı karıştıran dedikodu: Donald Trump ile asistanı Natalie Harp arasında aşk iddiası
19:02
Cephanelik gibi tekstil atölyesi, tam 100 ruhsatsız tabanca çıktı
Cephanelik gibi tekstil atölyesi, tam 100 ruhsatsız tabanca çıktı
18:55
Saçını örme akımına katılan hemşire İkra Avcı meslekten atıldığını duyurdu
Saçını örme akımına katılan hemşire İkra Avcı meslekten atıldığını duyurdu
18:46
DEM Parti’den Diyarbakır’da 4 eş başkan hakkında geçici uzaklaştırma kararı
DEM Parti'den Diyarbakır’da 4 eş başkan hakkında geçici uzaklaştırma kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2026 00:13:14. #7.12#
SON DAKİKA: İş başvurusu için gitti, reddedilince otomobil çalıp döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.